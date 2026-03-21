La academia se alinea con la industria: impulso al talento minero con un nuevo diplomado virtual

ESEADE fortalece su vínculo con la Cámara Argentina de Proveedores Mineros y consolida su Diplomado en Gestión de Empresas Mineras como una de las principales propuestas académicas del país para acompañar el crecimiento del sector.

El diplomado en Gestión de Empresas Mineras busca alinear la formación académica con las necesidades reales de la industria.

En un contexto de expansión de la minería en la Argentina, la formación de talento especializado se vuelve un eje estratégico. En esa línea, ESEADE avanza en la consolidación de su propuesta académica para el sector, al tiempo que profundiza su articulación con actores clave de la industria, como la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN).

El pasado 18 de marzo, el director del Diplomado en Gestión de Empresas Mineras (DGIM) , Pedro A. Basara , mantuvo un encuentro institucional con autoridades de CAPMIN, una entidad que reúne a más de 300 empresas proveedoras de bienes y servicios, reflejando la escala y complejidad del entramado productivo minero en el país.

De la reunión participaron el presidente de la cámara, Manuel Benítez , el director ejecutivo Diego Cons y el coordinador académico Mario Dodaro , en un espacio donde se analizaron las principales tendencias del sector, el rol creciente de los proveedores y los desafíos vinculados al desarrollo de capital humano.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de ESEADE para posicionarse como un referente en formación vinculada a sectores productivos estratégicos, con foco en minería, energía e innovación tecnológica.

Autoridades de ESEADE y CAPMIN se reunieron para fortalecer la formación de talento en el sector minero.

La nueva edición del diplomado, que se dictará en modalidad híbrida durante el segundo cuatrimestre de 2026, apunta a ofrecer una visión integral del negocio minero , abordando aspectos clave como la cadena de valor, la logística y las operaciones, la sustentabilidad, la innovación tecnológica y el desarrollo de proveedores.

Uno de los diferenciales del programa es su diseño en conjunto con referentes del sector, lo que permite alinear los contenidos académicos con las necesidades concretas de la industria. En ese sentido, la participación de CAPMIN refuerza el carácter aplicado de la propuesta.

“La minería argentina está atravesando una etapa de expansión estructural, impulsada por la demanda global de minerales críticos y la transición energética”, señaló Basara. Y agregó: “En este contexto, el desarrollo de proveedores locales, la incorporación de tecnología y la profesionalización del capital humano son factores determinantes para capturar valor de manera sostenible y competitiva”.

Desde el sector empresario, también destacaron la importancia de este tipo de iniciativas. “El fortalecimiento de la red de proveedores es un eje central para el crecimiento del sector minero”, sostuvo Manuel Benítez, presidente de CAPMIN. “Espacios de formación como este Diplomado de ESEADE resultan fundamentales para acompañar la evolución de la industria, promoviendo capacidades técnicas y de gestión acordes a los desafíos actuales”, agregó.

La articulación entre el ámbito académico y el sector productivo aparece así como un factor clave para reducir la brecha entre formación y demanda laboral. En un escenario donde la minería se proyecta como uno de los motores de crecimiento de la economía argentina, contar con profesionales capacitados será determinante para sostener ese desarrollo.

En ese marco, el diplomado de ESEADE no solo apunta a formar especialistas, sino también a generar una nueva generación de líderes capaces de impulsar procesos de transformación, innovación y desarrollo sostenible dentro de la industria minera.

La apuesta es clara: integrar conocimiento, experiencia y demanda real para fortalecer la competitividad del sector y acompañar el crecimiento de una actividad que gana cada vez más protagonismo en la agenda productiva del país.