Eurnekian apuesta por Palermo Aike y lanza un plan para exportar GNL por Chile

Hugo Eurnekian presentó en Houston un ambicioso plan de exportación de GNL por Chile y destacó el potencial de Palermo Aike como el segundo gran polo energético argentino.

En medio de la reconfiguración del mapa energético global, el CEO de Compañía General de Combustibles , Hugo Eurnekian, presentó en Houston una doble apuesta estratégica: acelerar el desarrollo de Palermo Aike como nuevo polo no convencional y avanzar con un proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) por Chile hacia mercados asiáticos.

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El anuncio se dio en el marco del evento energético global CERAWeek, donde la Argentina volvió a posicionarse como un jugador con potencial en el escenario internacional, aunque con desafíos estructurales aún pendientes.

Durante su exposición, Eurnekian destacó que Palermo Aike —ubicado en la Cuenca Austral— podría convertirse en el segundo desarrollo shale más importante del país después de Vaca Muerta.

Las estimaciones son ambiciosas: hasta 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 TCF de gas, cifras que lo ubican entre los recursos no convencionales más relevantes fuera de la cuenca neuquina.

Pero más allá del volumen, el diferencial está en la calidad del recurso. Según el ejecutivo, Palermo Aike presenta condiciones geológicas comparables a Vaca Muerta —como sobrepresión y características de roca favorables—, lo que reduce el riesgo exploratorio y acelera su potencial desarrollo.

La compañía ya avanzó en la perforación de pozos y en la generación de información técnica junto a YPF, lo que permitió acortar la curva de aprendizaje y posicionar el proyecto en una fase de validación concreta.

El cuello de botella: infraestructura y mercado

Sin embargo, el crecimiento de la producción —especialmente de gas asociado— plantea un desafío conocido: la falta de infraestructura para evacuar esos volúmenes.

Eurnekian fue claro en este punto: el desarrollo de los recursos no convencionales exige ampliar los sistemas de transporte y, sobre todo, construir mercados que puedan absorber la producción.

En ese sentido, CGC juega con ventaja en el segmento midstream. La empresa tiene participación en Transportadora de Gas del Norte y GasAndes, dos piezas clave para articular un corredor energético regional.

Ese sistema permitiría abastecer mercados en Chile y Brasil con una demanda potencial estimada en hasta 50 millones de metros cúbicos diarios.

GNL por Chile: una salida estratégica al Pacífico

El anuncio más relevante fue la presentación de un proyecto “brownfield” para exportar GNL utilizando infraestructura existente en Argentina y Chile.

La iniciativa contempla instalar dos trenes de licuefacción en territorio chileno, aprovechando los gasoductos existentes para conectar la producción argentina con puertos del Pacífico. El objetivo es claro: abrir una nueva puerta de salida hacia Asia, uno de los mercados con mayor demanda de gas del mundo.

“Estamos dando un paso concreto para exportar GNL a través de Chile, reutilizando infraestructura existente y creando una nueva puerta de salida al Pacífico”, afirmó Eurnekian.

El uso de activos ya instalados reduce significativamente el CAPEX necesario y acorta los plazos de ejecución, dos factores clave en un contexto de alta volatilidad internacional.

Un contexto global que juega a favor

El proyecto se presenta en un momento particular para el mercado energético. La creciente inestabilidad en Medio Oriente, la volatilidad de precios y la necesidad de diversificar fuentes de suministro están generando oportunidades para nuevos exportadores.

En ese escenario, la Argentina aparece con ventajas estructurales —abundancia de recursos y costos competitivos—, pero también con desafíos pendientes: reglas claras, financiamiento y desarrollo de infraestructura.