"A Knight of the Seven Kingdoms", el nuevo spin-off de "Game of Thrones" reveló nuevos personajes







Entre las novedades sobre el reparto se encuentra un actor que interpretará a Daeron Targaryen.

Peter Claffey como Dunk en la futura serie de HBO.

A Knight of the Seven Kingdoms de HBO ha anunciado siete actores más y los papeles que interpretarán en la precuela de Game of Thrones / secuela de House of the Dragon.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las novedades sobre el reparto se encuentra un actor que interpretará a Daeron Targaryen. Es un nombre familiar (aunque no un rostro familiar) para los fans de House of the Dragon.

Pero, como suele suceder en el mundo de fantasía de George R.R. Martin, hay más de un Daeron Targaryen, y este no es el mismo Daeron que aparecerá en House of the Dragon.

En A Knight of the Seven Kingdoms, Daeron será interpretado por Henry Ashton. Este Daeron también es conocido como Daeron el Borracho y es el hijo mayor del Rey Maekar I Targaryen y es conocido por tener sueños proféticos.

En House of the Dragon, Daeron es el cuarto hijo del Rey Viserys y Alicent Hightower, que se ha mantenido fuera de la pantalla en la serie, pero que ocasionalmente se menciona. La inclusión de Daeron en el programa ha sido objeto de mucha especulación entre los fanáticos. El showrunner de Dragon, Ryan Condal, ha dicho anteriormente sobre el personaje en su serie: "Daeron aún no ha sido elegido. He dicho que es un personaje en el programa, pero en este punto de la historia, está en Oldtown, donde fue rechazado cuando era un niño pequeño. Entonces, todavía no tenemos un personaje desde el punto de vista en ese mundo y no hay una razón dramática para ir allí ". Estos son los otros actores recientemente anunciados para A Knight of the Seven Kingdoms y sus papeles: Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway.

Youssef Kerkour como Steely Pate.

Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.

Shaun Thomas como Raymun Fossoway.

Tom Vaughan-Lawlor como Plummer.

Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree. De qué trata A Knight of the Seven Kingdoms Descripción oficial del programa: “Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”. La primera temporada de seis episodios es una adaptación de la novela corta de George R.R. Martin, The Hedge Knight, y está protagonizada por Peter Claffey como Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg. El programa fue co-creado por Martin y el showrunner Ira Parker. Se espera que A Knight of the Seven Kingdoms se estrene en 2025.