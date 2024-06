"A Knight of the Seven Kingdoms", el nuevo spin-off de "Game of Thrones" inició su rodaje

La producción de la serie spin-off de Game of Thrones “A Knight of the Seven Kingdoms” inició su rodaje en Belfast, Irlanda del Norte según confirmó HBO .

De qué tratará A Knight of the Seven Kingdoms

Adaptada de la novela corta de George R.R. Martin “The Hedge Knight”, la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms seguirá las hazañas del caballero Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), aproximadamente 100 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y 100 años después de los acontecimientos de House of the Dragon.