Agustina Kämpfer sorprendió a Mario Pergolini en su programa con una inesperada habilidad

“De chica me peleaba con mi hermana y me trababa las muñecas. Y yo me la sacaba de encima haciendo pinzas con los dedos de los pies. A partir de ahí lo desarrollé y le ganaba”, comenzó diciendo la periodista.

“¿Seguís teniendo esa habilidad?” , indagó el presentador, curioso. A lo que Agustina se sinceró: “Sí, he ganado apuestas. Una vez me hicieron prender un fogón con los dedos de los pies”, lanzó, mientras Mario le mostró una caja de fósforos.

“A ver, ¿qué podés hacer con fósforos y los pies?”, quiso saber Pergolini, desafiando a su invitada. Pero Kämpfer no se achicó: “Hace mucho que no hago esto y fue con un fósforo largo”.

“Me lo voy a ubicar bien porque si no de verdad me voy a prender fuego el dedo”, cerró antes de lograr prender con los dedos de sus pies un fósforo, sorprendiendo a todos los que estaban presente en el estudio con su talento oculto.

kampfer pergolini Gentileza: Twitter

Kämpfer desafió a Pergolini para que coma la placenta de su hijo

En otro momento del programa Kämpfer desafió a Pergolini y el conductor quedó comprometido a ingerir la placenta del hijo de Agustina.

Agustina, también sé que, y tiene de vuelta que ver con tu hijo, que cuando lo tuviste pediste al equipo que te guarde la placenta. Eso es algo que se hace, he escuchado, pero nunca estuve con alguien que guardó la placenta. ¿Para qué querías guardarla?”, quiso saber Mario.

“¿Te gustaría probar?”, lo desafió Kämpfer. “Ya me diste de tomar agua de mar. Pero te vas con la placenta por todos lados, ¿no?”, bromeó el conductor de Otro día perdido.

“El tema es así, cuando sacan la placenta, bueno, le pedís al equipo médico que te la guarde porque hay otro equipo, generalmente son mujeres doulas y mujeres muy vinculadas a la medicina alternativa natural. Entonces, la guardan, la vienen a buscar. Esto lo hacés previamente cuando decidís dónde va a ser el parto todo, pedís que pase esto”, le explicó la invitada.

“Tengo unas cápsulas. Es algo de la familia. Esta es la tintura madre. Yo la tomé mucho durante la pandemia. Entiendo por tintura madre un líquido... Es como las flores de Bach. La mezclás en agua, claro. Y es como un recurso de volver al origen. Una recuperación del origen”, detalló.

“Las cápsulas de placenta hacen muy bien para episodios de ansiedad, de angustia. Yo la usé más para cuestiones emocionales que físicas. Por suerte, físicamente soy muy sana, quizás mentalmente no tanto. Y me quedan muy poquitas y las estoy guardando. Y estoy guardando una para vos y otra, sí. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No mires. El resto las estoy guardando para la menopausia porque dicen que son muy buenas para atravesar períodos menopáusicos también, así que cuando me toque voy a estar genial”, señaló.

“Si vos adivinás, tenés que elegir una mano, el famoso en qué mano está, y si te toca la pastilla verde, a lo Matrix, la tendrás que consumir”, lo desafió.

Pergolini perdió y… “¡No, mirá! ¡Me hiciste trampa! ¡Me hiciste trampa! ¡Mirá! ¡Qué mala! Mirá cómo hizo trampa. No puedo tomar... Me gustaría hacer lo siguiente, me lo llevo a casa y prometo filmarlo”, se excusó Mario.

Kämpfer no aceptó un “no” como respuesta e insistió. Y al sumarse Marcos Apud, y todo dio un giro inesperado porque el biohacker la tomó con agua de mar.”Yo también la tomo entonces”, sentenció Mario, y procedió a hacerlo.