Se confirmó la causa oficial de la muerte del actor Michael Madsen

Sus representantes, Susan Ferris y Ron Smith, y su publicista, Liz Rodríguez, emitieron la siguiente declaración tras su fallecimiento: "En los últimos dos años, Michael Madsen ha realizado un trabajo increíble en el cine independiente , incluyendo los próximos largometrajes Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, y esperaba con ilusión este nuevo capítulo de su vida. Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en edición. Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood , a quien muchos extrañaremos".

La extensa carrera de Michael Madsen

Madsen apareció en muchas películas de Quentin Tarantino, incluido el papel de Vic Vega/Mr. Blonde en Reservoir Dogs, Budd en Kill Bill: Volumen 1 y Volumen 2, “Grouch” Douglass/Joe Gaga en The Hateful Eight (2015) y el Sheriff Hackett en Once Upon a Time… in Hollywood.