CBS canceló "The Late Show with Stephen Colbert", uno de los programas de mayor influencia en la televisión de EEUU

En un comunicado oficial, la compañía declaró: "The Late Show With Stephen Colbert finalizará su histórica temporada en mayo de 2026, al finalizar la temporada de transmisión. Consideramos a Stephen Colbert irremplazable y retiraremos la franquicia de The Late Show en ese momento. Nos enorgullece que Stephen haya elegido CBS como su hogar. Él y su transmisión serán recordados en el panteón de los grandes que honraron la televisión nocturna".