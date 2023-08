Ahsoka recupera el sabor original de Star Wars: el regreso de la ópera espacial

La serie sucede al mismo tiempo que The Mandalorian , unos años después de la trilogía original de películas, y cuenta la historia Ahsoka (Rosario Dawson), la ex aprendiz Jedi de Anakin Skywalker (también conocido como Darth Vader ). Tras dos décadas trabajando en secreto, ahora deberá evitar una posible guerra frente a la amenaza de un importante miembro del Imperio. En el viaje, también tendrá que recomponer su relación con su aprendiz, la mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Burdizzo), que tiene su propia misión personal.

Ahsoka _ Tráiler Subtitulado _ Disney+.mp4 Tráiler de Ahsoka, la nueva serie de Star Wars en Disney+. Lucasfilm

Hacer este ejercicio de empezar lento e igualar al público es necesario para la particularidad del personaje de Ahsoka y su serie. La Jedi es un personaje creado por George Lucas en 2008 para protagonizar la película y serie animada Star Wars: The Clone Wars. Desde entonces, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, su propia novela, y las series animadas Tales of The Jedi y Star Wars Rebels. Esta última, también introdujo por primera vez a Sabine Wren y varios otros personajes y tramas que cobrarán nueva relevancia en Ahsoka.