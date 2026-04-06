"Annie" le ganó a "Rocky" y se agudiza la polarización del público teatral: 10 obras se llevan 50% y otras 200 se quedan la otra mitad Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Se presentan pocas historias nuevas, con varios textos de los ´60 y ´80 como “Desde el jardín”, "Annie", "Rocky" o "Secreto en la montaña", entre otras.

“Annie” es el clásico de la niña huérfana que llega nuevamente al escenario, 50 años después de su estreno.

Luego de Semana Santa se acentúa la tendencia que viene imperando en teatro: a las diez más vistas les va muy bien y están siempre a sala llena, mientras las otras 200 obras en la abundante cartelera porteña se reparten la otra mitad del público. No se puede hablar de caída de espectadores por cuanto las cifras se mantienen similares al año pasado, y aún sin los datos del fin de semana de Pascuas, la anterior “Annie” fue la más vista y dejó segunda a “Rocky”. Tercera se ubica “Una navidad de mierda”, cuarto Roberto Moldavsky, quinta “La cena de los tontos”, sexta “El jefe del jefe”, séptima “Desde el jardín”, séptima “Company”, octava “Cuestión de género” y décima “Fuerzabruta”.

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Varios de los éxitos teatrales son sostenidos por las figuras de la ex TV. Sin ficción en TV abierta, queda aún el recuerdo de los galanes y heroínas de antaño, y también los que hoy son sucesos en streaming, el caso más emblemático es el de Lorena Vega, que hace décadas trabaja en teatro (hizo excelentes piezas como “Imprenteros”, su biodrama, “La vida extraordinaria” o “Las cautivas”, y saltó a la fama como la psicóloga de “Envidiosa” que muchos quieren ahora ver en teatro. Nico Vázquez, Verónica Llinás, Miguel Angel Rodríguez, Diego Peretti, Federico D´Elía, Guillermo Francella, Soledad Sivleyra, Moria Casán, Jorge Marrale y más, vienen de décadas de televisión y no se borran de la memoria colectiva.

Lorena Vega Lorena Vega, de las celebrities del streaming que el público quiere ver en teatro. Sorprende que se presentan pocas historias nuevas, con varios textos de los ´60 y ´80. “Desde el jardín” está basada en la película del ´79 con Peter Sellers y tiene a Francella como un hombre con Síndrome de Asperger, temática que se vio en varias obras y musicales como “Querido Evan”, lo que se inscribe en el paradigma actual de la inclusión.

“Annie” es el clásico de la niña huérfana que llega nuevamente al escenario, 50 años después de su estreno, y logró estar primera entre las elegidas, y "Rocky" llegó inspirada en el film de los ´80 con Sylvester Stallone.

En mayo se estrena “Secreto en la montaña”, más contemporánea y estrenada hace ya 20 años en cine. En el independiente se presenta el clásico de Arthur Miller “Incidente en Vichy” lanzado en 1964 y cuya trama se desarrolla en 1942, en la ciudad francesa de Vichy, durante la Segunda Guerra Mundial. Retrata la detención y selección racial de un grupo de personas por parte de oficiales nazis y la policía francesa.

secreto Esteban Lamothe, Javier Daulte y Benjanín Vicuña ensayan "Secreto en la montaña". ¿Por qué el teatro elige títulos de hace décadas? Porque el mundo es cíclico, porque hay temas que tienen más vigencia hoy que hace una década, como la guerra, porque el fascismo o la persecución están siempre volviendo. Y los temas universales como el amor, el poder, los gobernantes, los medios de comunicación son ineludibles. En invierno llegará “Charlie y la fábrica de chocolate”, un clásico que tiene 20 años en cine y la novela de Roald Dahl del ´64. Dicho sea de paso, a dos meses del estreno lleva 7000 entradas vendidas. Claro que hay obras de nuevos dramaturgos e historias nuevas, por caso “Bebe Reno”, que tuvo su serie el año pasado y llega al teatro. Será el unipersonal de Nazareno Casero, dirigido por Indio Romero, desde el 28 de abril en el Paseo La Plaza.

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