Ahora Donald Trump busca ampliar el acuerdo con Irán y presiona para que países musulmanes se sumen a Israel

El presidente de Estados Unidos pidió que varias naciones se incorporen a los Acuerdos de Abraham en paralelo a las negociaciones con Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , impulsó que un eventual acuerdo con Irán incluya la adhesión de países musulmanes a los Acuerdos de Abraham con Israel . La iniciativa busca ampliar la normalización regional en medio de las negociaciones por la guerra.

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Trump reveló este lunes que solicitó a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania que se sumen al esquema de normalización con Israel, mientras avanza en un entendimiento con Irán. Sin embargo, Pakistán ya rechazó la propuesta y el resto de los países no se pronunció públicamente.

“ Solicito obligatoriamente que todos los países firmen de inmediato los Acuerdos de Abraham ”, escribió el mandatario en su red Truth Social, donde también planteó que, si se concreta un acuerdo con Irán, sería “un honor” que esas naciones formen parte de una “coalición mundial sin precedentes” .

Según trascendió, la estrategia apunta a utilizar la negociación con Irán como plataforma para consolidar un nuevo esquema regional, aunque desde fuentes diplomáticas advirtieron que ambos procesos “no están interrelacionados y no pueden estarlo” .

El planteo enfrenta fuertes obstáculos, sobre todo por el contexto de la guerra en Gaza, que mantiene elevada la desconfianza hacia Israel en buena parte del mundo musulmán. En el caso de Arabia Saudita, la normalización está atada históricamente a la creación de un Estado palestino.

A pesar de las dificultades, Trump aseguró que las conversaciones con Irán “progresan satisfactoriamente”, aunque evitó dar precisiones sobre un posible acuerdo.

La iniciativa generó reacciones divididas: mientras aliados como el senador Lindsey Graham la valoraron como una oportunidad de integración económica, analistas advirtieron que el plan podría intentar “vender el acuerdo con Irán como una secuela de los Acuerdos de Abraham”, en un escenario geopolítico todavía incierto, según publico Reuters.

Cómo avanzan las negociaciones entre EEUU e Irán

Desde el 8 de abril, ambos países mantienen un alto el fuego tras el ataque estadounidense-israelí sobre territorio iraní realizado el 28 de febrero, que terminó con la muerte de su líder supremo, Alí Jameneí. En ese contexto, las conversaciones diplomáticas cuentan con la mediación de distintos actores internacionales, entre ellos China y Pakistán.

mojtaba jamenei donald trump Washington mantiene restricciones mientras continúan las negociaciones con Teherán.

Además, representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Bahréin y Turquía participaron en encuentros desarrollados en Beijing, Nueva Delhi y Teherán para intentar acercar posiciones.

Baqaei aseguró que “se ha llegado a un acuerdo sobre buena parte de los asuntos en discusión”, aunque advirtió: “afirmar que la firma del acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación”.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde Nueva Delhi que existe “una propuesta bastante sólida sobre la mesa para la apertura del estrecho y la normalización del paso marítimo”. Además, remarcó: “preferimos un buen acuerdo, pero si no se logra, habrá que afrontar la situación de otra forma”.