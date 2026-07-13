Mundial 2026: cuáles son los clubes que más jugadores aportan a las semifinales + Agregar ámbito en









El Barcelona encabeza la lista, mientras que el resto del ranking lo ocupa el continente europeo. En Argentina, el que más lleva es River.

El Barcelona, el equipo que más jugadores tiene en semifinales, y River, el equipo argentino que más tiene en dicha instancia.

El Mundial 2026 entró en su última semana. Francia y España abrirán la primera semifinal este martes mientras que Argentina e Inglaterra harán lo propio el miércoles. Los encuentros contarán con protagonistas de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El club que aportó más jugadores a estas instancias es el Barcelona, con 10 de ellos.

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Por otro lado, en este ranking se cuenta los jugadores que están en sus clubes desde antes del inicio del Mundial, por lo que Nicolás Otamendi se cuenta como jugador de River Plate, equipo argentino que más aporta en esta instancia con dos futbolistas: Gonzalo Montiel y el central anteriormente mencionado. Por otro lado, Boca Juniors tiene tan solo un jugador: Leandro Paredes.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, juntos antes del superclásico. El top 5 del ranking El Barcelona es el que comanda en esta lista con diez de sus jugadores en las filas, con la curiosidad de que tienen presencia en todas las selecciones menos en la de argentina, aunque se rumorea que después del certamen mundialista Julián Álvarez podría caer en el equipo culé.

Inglaterra - Marcus Rashford Francia - Jules Koundé España - Eric García España - Ferrán Torres España - Pablo Gavi España - Dani Olmo España - Joan García España - Lamine Yamal España - Pedri España - Pau Cubarsi El segundo equipo en el ranking es el Atlético Madrid con nueve jugadores, que podría sumar uno más en el ranking debido a la contratación de Alejandro Grimaldo, pero al haber cerrado su arribo en mediados del Mundial, no cuenta. Por otro lado, al país que más le contribuye es a la Selección argentina y no a la española.

Argentina - Juan Musso Argentina - Julián Álvarez Argentina - Nicolás González Argentina - Thiago Almada Argentina - Giuliano Simeone Argentina - Nahuel Molina España - Marc Pubill España - Marcos Llorente España - Álex Baena El podio lo cierra el Arsenal con ocho jugadores que participan en semifinales entre sus filas, estando repartido entre Inglaterra, Francia y España, y es otro equipo que no cuenta con ningún argentino, más allá de Gabriel Heinze que se desarrolla como asistente técnico de Mikel Arteta.

Inglaterra - Declan Rice Inglaterra - Bukayo Saka Inglaterra - Noni Madueke Inglaterra - Eberechi Eze Francia - William Saliba España - David Raya España - Mikel Merino España - Martín Zubimendi En el cuarto puesto del top está el París Saint-Germain, que acaba de cerrar el fichaje de Lucas Digne desde el Aston Villa, pero tampoco está ubicado en el club debido a que se hizo recientemente. El equipo parisino aporta seis jugadores en semifinales. Francia - Ousmane Dembélé Francia - Bradley Barcola Francia - Warren Zaire-Emery Francia - Désiré Doue Francia - Lucas Hernández España - Fabián Ruiz @PSG_espanol Por último, el equipo que se ubica en el quinto puesto del ranking es el Manchester City, que aporta seis jugadores, al igual que el PSG, y tiene presencia en tres de los cuatro países, siendo Argentina la faltante. Inglaterra - Nico O´reilly Inglaterra - John Stones Inglaterra - Marc Guehi Inglaterra - James Trafford Francia - Rayan Cherki España - Rodri