El Mundial 2026 entró en su última semana. Francia y España abrirán la primera semifinal este martes mientras que Argentina e Inglaterra harán lo propio el miércoles. Los encuentros contarán con protagonistas de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El club que aportó más jugadores a estas instancias es el Barcelona, con 10 de ellos.
Mundial 2026: cuáles son los clubes que más jugadores aportan a las semifinales
El Barcelona encabeza la lista, mientras que el resto del ranking lo ocupa el continente europeo. En Argentina, el que más lleva es River.
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Por otro lado, en este ranking se cuenta los jugadores que están en sus clubes desde antes del inicio del Mundial, por lo que Nicolás Otamendi se cuenta como jugador de River Plate, equipo argentino que más aporta en esta instancia con dos futbolistas: Gonzalo Montiel y el central anteriormente mencionado. Por otro lado, Boca Juniors tiene tan solo un jugador: Leandro Paredes.
El top 5 del ranking
El Barcelona es el que comanda en esta lista con diez de sus jugadores en las filas, con la curiosidad de que tienen presencia en todas las selecciones menos en la de argentina, aunque se rumorea que después del certamen mundialista Julián Álvarez podría caer en el equipo culé.
- Inglaterra - Marcus Rashford
- Francia - Jules Koundé
- España - Eric García
- España - Ferrán Torres
- España - Pablo Gavi
- España - Dani Olmo
- España - Joan García
- España - Lamine Yamal
- España - Pedri
- España - Pau Cubarsi
El segundo equipo en el ranking es el Atlético Madrid con nueve jugadores, que podría sumar uno más en el ranking debido a la contratación de Alejandro Grimaldo, pero al haber cerrado su arribo en mediados del Mundial, no cuenta. Por otro lado, al país que más le contribuye es a la Selección argentina y no a la española.
- Argentina - Juan Musso
- Argentina - Julián Álvarez
- Argentina - Nicolás González
- Argentina - Thiago Almada
- Argentina - Giuliano Simeone
- Argentina - Nahuel Molina
- España - Marc Pubill
- España - Marcos Llorente
- España - Álex Baena
El podio lo cierra el Arsenal con ocho jugadores que participan en semifinales entre sus filas, estando repartido entre Inglaterra, Francia y España, y es otro equipo que no cuenta con ningún argentino, más allá de Gabriel Heinze que se desarrolla como asistente técnico de Mikel Arteta.
- Inglaterra - Declan Rice
- Inglaterra - Bukayo Saka
- Inglaterra - Noni Madueke
- Inglaterra - Eberechi Eze
- Francia - William Saliba
- España - David Raya
- España - Mikel Merino
- España - Martín Zubimendi
En el cuarto puesto del top está el París Saint-Germain, que acaba de cerrar el fichaje de Lucas Digne desde el Aston Villa, pero tampoco está ubicado en el club debido a que se hizo recientemente. El equipo parisino aporta seis jugadores en semifinales.
- Francia - Ousmane Dembélé
- Francia - Bradley Barcola
- Francia - Warren Zaire-Emery
- Francia - Désiré Doue
- Francia - Lucas Hernández
- España - Fabián Ruiz
Por último, el equipo que se ubica en el quinto puesto del ranking es el Manchester City, que aporta seis jugadores, al igual que el PSG, y tiene presencia en tres de los cuatro países, siendo Argentina la faltante.
- Inglaterra - Nico O´reilly
- Inglaterra - John Stones
- Inglaterra - Marc Guehi
- Inglaterra - James Trafford
- Francia - Rayan Cherki
- España - Rodri