Cuál es la serie más vista de Netflix en Argentina

- Esta foto no es muy autobombo? - Sí, muy. - Estás feliz? - Muy. - Todos te dicen "no es que estabas casi feliz" - Sí. - ¿Y ahora? - Pienso en una frase de George Costanza. - ¿Cuál? - Cuando me pasa algo bueno pienso que dios me va a castigar. Yo no creo en dios pero para las cosas malas sí. - Jajajaja, qué boludo. Disfrutá. - Ok, disfruto.