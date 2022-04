Ivana Nadal reveló qué hará en su futuro

En las últimas horas, Ivana le confirmó a sus seguidores que seguirá viviendo en Argentina y también habló sobre sus proyectos. Lo hizo, por supuesto, a través de su cuenta de Instagram, su herramienta más importante para llegar a sus seguidores. “Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora no me voy del país, como para que lo sepan”, comenzó expresando a través de un video en sus stories. Y aclaró: “En realidad nunca me había ido del país, solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví, la gente decía que yo vivía. No sé de donde salió la noticia, yo lo único que les puedo decir es que sigo con mi vida, sigo experimentando, sigo haciendo, creando, conociendo, conociéndome a mí principalmente, viendo cómo acciono ante cada situación, viendo dónde todavía reacciono y eso no me hace bien, así que trabajo en cambiarlo”.

Además, detalló: “Estoy haciendo muchos cambios en el departamento, pronto los van a estar viendo, pero estoy muy feliz”. Y analizó, divertida: “Me parece espectacular cómo depende de lo que estoy hablando es el tono de voz que me sale: tengo la locutora, la niña, la zen...es buenísimo, me encanta ser multifacética, ser expresiva, gesticular. Me encanta observarme y conocerme, así que en esa estamos”.