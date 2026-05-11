Por qué se celebra el Día del Himno Nacional Argentino cada 11 de mayo y cuál es la letra original

La fecha recuerda su aprobación por parte de la Asamblea del Año XIII. ¿Por qué sus estrofas cambiaron con el tiempo?

+ Seguir en

Se conmemora el Himno Nacional Argentino

La historia del Himno Nacional Argentino mezcla política, guerra y construcción de identidad. Cada 11 de mayo se recuerda el momento en que la Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente la canción patria que, con el paso de las décadas, se transformó en uno de los símbolos más reconocidos del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque hoy suene habitual en actos escolares, partidos de fútbol o ceremonias oficiales, el himno nació en un contexto muy distinto. Argentina todavía atravesaba los primeros años de las luchas por la independencia y necesitaba una composición que expresara el clima de época, marcado por la ruptura con la corona española y el deseo de autonomía.

La versión que actualmente se interpreta tampoco es igual a la original. Con el correr del tiempo, algunas estrofas dejaron de cantarse y otras fueron recortadas para evitar referencias agresivas hacia España. Ese cambio, que todavía genera curiosidad y debates históricos, forma parte de la evolución del símbolo patrio.

Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino porque en esa fecha, en 1813, la Asamblea General Constituyente aprobó la composición escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera .

En aquellos años, las Provincias Unidas del Río de la Plata atravesaban un escenario político complejo. La Revolución de Mayo todavía era reciente y la guerra contra las fuerzas realistas seguía abierta. En ese contexto, la Asamblea buscaba consolidar símbolos propios: además del himno, impulsó medidas vinculadas al escudo y a la moneda nacional.

La letra original tenía un tono mucho más combativo que el actual. Era lógico para la época: el objetivo era transmitir un mensaje de independencia y fortalecer el sentimiento patriótico en medio de los enfrentamientos con España. Varias frases apuntaban directamente contra la monarquía española y exaltaban las victorias revolucionarias.

bandera argentina.jpg Bandera argentina.

Con el tiempo, esa versión extensa empezó a dejarse de lado. A comienzos del siglo XX, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se estableció que en actos oficiales solo debían cantarse algunas partes del himno. La intención era suavizar el contenido ofensivo hacia España, en un momento en que las relaciones diplomáticas y la inmigración española tenían un peso fuerte en la Argentina.

Actualmente, la versión que suele interpretarse dura cerca de cuatro minutos, bastante menos que la composición original completa. Aun así, mantiene fragmentos muy reconocidos, como el tradicional “Oid mortales el grito sagrado”.

Algunos historiadores remarcan que el himno refleja las tensiones propias de la construcción nacional. No es solamente una canción, sino que también funciona como un documento político de una época marcada por las disputas de poder, las guerras de independencia y la búsqueda de una identidad común.

image.png La selección argentina canta el himno nacional

Letra original del Himno Nacional Argentino

La letra creada por Vicente López y Planes era mucho más extensa que la actual. Incluía referencias directas a España y un lenguaje atravesado por el clima revolucionario de principios del siglo XIX. Entre las estrofas que dejaron de cantarse aparecen frases como “el ibérico altivo león” o referencias a las “tropas sanguinarias” españolas.

La versión reducida empezó a imponerse de manera gradual hasta que el Estado nacional oficializó qué fragmentos debían ejecutarse. Actualmente, las partes que permanecen son las que ponen el foco en la libertad, la unión y el carácter soberano del país.

argentina-bandera-pais Pixabay

Letra original del Himno Nacional

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:

¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!

Oíd el ruido de rotas cadenas

ved en trono a la noble igualdad.

Se levanta en la faz de la tierra

una nueva gloriosa nación.

Coronada su sien de laureles,

y a sus plantas rendido un león.

Sean eternos los laureles

que supimos conseguir:

coronados de gloria vivamos,

o juremos con gloria morir.

De los nuevos campeones los rostros

Marte mismo parece animar.

La grandeza se anida en sus pechos

a su marcha todo hacen temblar.

Se conmueven del Inca las tumbas,

y en sus huesos revive el ardor,

Lo que ve renovando a sus hijos

de la Patria el antiguo esplendor.

Pero sierras y muros se sienten

retumbar con horrible fragor.

Todo el país se conturba por gritos

de venganza, de guerra y furor.

En los fieros tiranos la envidia

escupió su pestífera hiel.

Su estandarte sangriento levantan

provocando a la lid más cruel.

¿No los veis sobre México y Quito

arrojarse con saña tenaz?

¿Y cuál lloran, bañados en sangre

Potosí, Cochabamba y La Paz?

¿No los veis sobre el triste Caracas

luto, y llanto, y muerte esparcir?

¿No los veis devorando cual fieras

todo pueblo que logran rendir?

A vosotros se atreve argentinos

el orgullo del vil invasor.

Vuestros campos ya pisa contando

tantas glorias hollar vencedor.

Mas los bravos que unidos juraron

su feliz libertad sostener

a estos tigres sedientos de sangre

fuertes pechos sabrán oponer.

El valiente argentino a las armas

corre ardiendo con brío y valor:

El clarín de la guerra, cual trueno

en los campos del Sud resonó.

Buenos Aires se pone a la frente

de los pueblos de la ínclita unión.

Y con brazos robustos desgarran

al ibérico altivo león.

San José, San Lorenzo, Suipacha,

ambas Piedras, Salta y Tucumán,

la colonia y las mismas murallas

del tirano en la banda Oriental.

Son letreros eternos que dicen:

aquí el brazo argentino triunfó;

aquí el fiero opresor de la Patria

su cerviz orgullosa dobló.

La victoria al guerrero argentino

con sus alas brillantes cubrió.

Y azorado a su vista el tirano

con infamia a la fuga se dio.

Sus banderas, sus armas, se rinden

por trofeos a la libertad.

Y sobre alas de gloria alza el pueblo

trono digno a su gran majestad.

Desde un polo hasta el otro resuena

de la fama el sonoro clarín.

Y de América el nombre enseñando

Les repite, mortales, oíd:

Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud.

Y los libres del mundo responden

al gran pueblo argentino, salud.!