Bad Bunny selló su amor con el público argentino: la presencia de Cazzu en "Loca" y una verdadera fiesta latina

Tras una segunda noche sold out, el cantante puertorriqueño e ícono de la música latina se despide de la Argentina este domingo. Mora, Khea y Duki fueron otros de los invitados de lujo, en una noche que desató la euforia, el perreo y el honramiento por la cultura y las raíces.

“ Todas las noches en Argentina son legendarias , pero no les voy a mentir, estoy seguro que lo de esta noche va a superar a las otras”, afirmó Bad Bunny al inicio de su segunda fecha sold out en el estadio Monumental , y no mintió. Desde la invitación de Cazzu , Duki y Khea para cantar “ Loca ”, la presencia de Guillermo Novellis , cantante de La Mosca , y la colaboración junto a Mora presente como tema sorpresa, el “ DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ” vivió una acalorada y soñada cita de San Valentín .

Benito Antonio Martínez Ocasio es una leyenda y referencia para la música latina . Tras dos semanas activas que lo consagraron a nivel mundial (ganador del Álbum del Año en los Grammys , convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en hacerlo, y el show de medio tiempo en el Super Bowl) , Buenos Aires fue el nuevo terreno de demostración. Pantallas gigantes de extremo a extremo del escenario, fuegos artificiales, visualizers y una lluvia de referencias a sus raíces y cultura puertorriqueña.

Durante casi tres horas y más de 30 temas, Bad Bunny realizó un show a la altura de las propuestas internacionales y volvió a demostrar la calidad de talento latinoamericano . Benito se presentó por primera vez en Argentina en 2017 en el famoso boliche Pinar de Rocha y casi diez años después, se despide de nuestro país este domingo ante una multitud y una tercera fecha también sold out .

El show, que se adelantó una hora por temas climáticos, nunca perdió su potencia. Las pantallas transmitieron una conversación entre dos hombres en La Boca, las luces se apagaron y apareció Bad Bunny con un traje nude a pura elegancia, y la orquesta de salsa Los Sobrinos detrás de él.

“ LA MuDANZA ”, “ Callaíta ” y “ PIToRRO DE COCO ” explotaron ante la euforia y desaforo de más de 70 mil personas . “Este show es simple, se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina ”, aclaró Benito para interpretar el popular tema “ Baile Inolvidable ”. Cada puente entre canciones se cubría de gritos al ritmo de “ Benito , Benito ” y el recibimiento del cantante puertorriqueño con admiración y disfrute.

El momento de “La Casita”: la invitación de Guillermo Novellis de La Mosca, Callejero Fino y la aparición de Mora

Tras un divertido interludio en las pantallas del Sapo Concho -la característica animación del artista de una especie de sapo de su país- con chistes y referencias nacionales, Bad Bunny cambió a un outfit deportivo y se trasladó a la famosa Casita. Ubicada como un segundo escenario al fondo del campo trasero, este espacio recrea una casa típica de Puerto Rico e incluye la presencia de invitados y figuras. Esta segunda fecha fue el turno de Guillermo Novellis, cantante de La Mosca, y el rapero Callejero fino, entre otros presentes.

El traslado de ubicación marcó una serie de bloques en los temas. La Casita fue suelo para mucho perreo, reggaeton y temas de trap de los comienzos del artista como “No Me Conoce”, “Diles” y ”MONACO”. “DtMF”, el último álbum del cantante que rinde honor al tour, se hizo también presente con “Tití Me Preguntó”, “VOY A LLeVARTE PA PR”, “Yo Perreo Sola”, entre otras. Las gigantes pantallas y los juegos de cámaras y luces, evitaban que los seguidores perdieran el contacto con el artista y se concentraran en la única tarea e indicación: bailar.

La música no fue lo único que se hizo escuchar. En esta instancia se produjo el famoso grito por un fanático de “Acho, PR es otra cosa”, y el público argentino comenzó un potente “Y ya lo ve, el que no salta es un inglés”. Bad Bunny no demoró en sumarse con saltos y en aliarse para demostrar su continua complicidad con la causa. Una cuenta regresiva se proyectó en la pantalla para revelar el tema sorpresa e irrepetible que realiza cada noche del tour: el cantante puertorriqueño Mora se unió a la terraza de la casa para interpretar “Una Vez”. Los fanáticos respondían en una manija colectiva, y todavía no sabían que faltaba la sorpresa fundamental.

Embed - Ambito Financiero on Instagram: "BAD BUNNY ARENGÓ AL RITMO DE "EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS" En su segundo show en River, Benito se sumó con el público argentino al clásico cántico "el que no salta es un inglés". Más información en ambito.com" View this post on Instagram

Bad Bunny y un homenaje con fuerte presencia argentina

Tras un segundo interludio con instrumental de Los Pleneros, Benito regresó al escenario principal para interpretar una seguidilla de temas más profundos y sentidos, como “Ojitos Lindos” y “LA CANCIÓN”.

Los deseos se hicieron realidad. El momento más destacado y eufórico para todos los presentes se produjo con “Loca remix”, donde los artistas argentinos Duki, Cazzu y Khea se unieron para cantarlo. El icónico tema, que se lanzó y viralizó en 2017, fue una colaboración nacional con un Bad Bunny recién expandiéndose. La fusión con el enloquecido público provocó un unísono en el Estadio y coronó la noche con un sello especial. La manija y sorpresa continuó con Cazzu apoderada del escenario en solitario y cantando su hit “Con Otra”.

bad bunny loca remix Khea, Cazzu y Duki se unieron al escenario para cantar el histórico e icónico tema "Loca remix". @vickydragonetti

La vara del show continuaba elevándose y superándose a cada tema. Con un público ya entregado y a los pies desde un principio, el cierre replicó la festividad latina que recorrió todo el concierto, con “DAKITI” y “El Apagón”. “Gracias por haber visto en mí lo que el mundo está viendo ahora”, expresó Bad Bunny en un emotivo y experimental discurso que le dio pie al tema principal: “DtMF”. En una falsa despedida, Benito regresó para irse a lo grande con el hit “EoO”.

El éxito de Bad Bunny no fue casual, fue un trabajo y construcción de identidad de años. Su lucha por defender y expandir la cultura de Puerto Rico y América Latina se refleja en todos los espacios: cada decisión que toma tiene como finalidad la representación de sus raíces. En un acto orgánico y no forzado, Benito logró la popularidad mundial siendo fiel a lo que más amor y objetivo mentalizó para compartir: el orgullo de su país y de ser latino.

Bad Bunny en Argentina

Tour: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Duración: 2 horas y 40 minutos.

Locación: estadio Monumental, CABA.

Productora: DF Entertainment y Dale Play Live.