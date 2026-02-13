La Línea D de subte extenderá su horario por los shows de Bad Bunny en River Plate

El servicio extenderá su horario nocturno con salidas desde Congreso de Tucumán y descensos habilitados en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Bad Bunny llega con su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" al Monumental este 13, 14 y 15 de febrero.

Bad Bunny llega al Estadio River Plate este 13, 14 y 15 de febrero en el marco de su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" y después de su histórica presentación en el show medio tiempo del Super Bowl LX el fin de semana pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante la magnitud del evento, el subte implementará un esquema especial para facilitar el regreso del público, por lo que la Línea D extenderá su horario habitual con salidas nocturnas adicionales desde la cabecera norte.

Además, habrá modificaciones puntuales en el inicio de actividades del domingo y un esquema coordinado con otros medios de transporte para desconcentrar el barrio de Núñez tras el recital del puertorriqueño. A continuación, conocé los detalles.

Bad Bunny dará tres shows en el Estadio Monumental los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Las puertas abrirán a las 16, el espectáculo tendrá un segmento de apertura desde las 19, con la presentación de Chuwi a las 20, y el artista principal subirá al escenario a las 21.

La productora dispuso un esquema de ingresos segmentado según la ubicación de cada entrada.

Campo trasero: ingreso por Avenida Libertador y Campos Salles.

ingreso por Avenida Libertador y Campos Salles. Plateas Belgrano (todas las ubicaciones), Campo delantero Stage B y Plateas Centenario: acceso por Avenida Libertador y Udaondo.

acceso por Avenida Libertador y Udaondo. Campo delantero Stage A, Plateas San Martín y Plateas Sívori: ingreso por Avenida Alcorta y Monroe.

bad bunny

La organización recomienda llegar con anticipación para evitar demoras en los controles de seguridad. No se permite el ingreso con equipos profesionales de foto o video, bebidas, alimentos, pirotecnia, objetos punzantes, drones ni mochilas de gran tamaño.

En materia de accesibilidad, las personas con movilidad reducida y un acompañante podrán ubicarse en la Platea Belgrano Baja, con acceso por Puente Labruna (Libertador y Udaondo), presentando el Certificado Único de Discapacidad.

En cuanto al transporte, además del subte, se podrá llegar en tren Belgrano Norte (estación Ciudad Universitaria) y en múltiples líneas de colectivos que circulan por el Metrobús Cabildo, Barrancas de Belgrano, Avenida del Libertador y Ciudad Universitaria.

También habrá desvíos temporales entre las 00:30 y la 1:30 en algunas empresas para ordenar la salida del público.

bad bunny1

El subte extiende su horario

La Línea D funcionará con horario extendido durante las noches del viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero. Una vez finalizado el cronograma habitual, las formaciones continuarán saliendo únicamente desde la estación Congreso de Tucumán y el último tren partirá a la 1:30 de la madrugada.

El operativo prevé cuatro estaciones habilitadas exclusivamente para el descenso: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Subte Lineas Subterráneos Emova Mariano Fuchila

Además, el domingo 15 las líneas B y D comenzarán a prestar servicio a las 10 de la mañana, en lugar de las 8, debido a trabajos de modernización en la primera nombrada.

La red atraviesa un proceso de renovación integral que incluye la incorporación de nuevos coches y la actualización del sistema de potencia eléctrica, que pasará de 600 a 1.500 voltios. Durante la madrugada se realizarán pruebas técnicas de tracción, señalamiento y suministro eléctrico, lo que requiere utilizar energía de la subestación 9 de Julio.

Por su parte, el lunes 16 y martes 17 todas las líneas operarán con cronograma de feriado y abrirán a las 8.