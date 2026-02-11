Tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl, crecen hasta un 178% las búsquedas para aprender español en EEUU + Seguir en









El músico no sólo protagonizó uno de los shows más comentados del evento deportivo más visto del planeta, sino que se convirtió en el primer artista hispanohablante en encabezar el espectáculo de medio tiempo.

Siguen las repercusiones tras el show del artista puertorriqueño.

Las búsquedas para aprender español en Estados Unidos aumentaron hasta un 178%, alcanzando picos de 63.000 búsquedas diarias tras la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, mientras que, previo al evento, ya había crecido un 89% el tráfico por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 búsquedas y en los días siguientes al show se disparó aún más.

Bad Bunny no sólo protagonizó uno de los shows más comentados del evento deportivo más visto del planeta, sino que se convirtió en el primer artista hispanohablante en encabezar el espectáculo de medio tiempo, mientras que millones de espectadores escucharon español en prime time, sin traducciones ni concesiones y, para muchos, fue el primer contacto real con el idioma a esa escala.

Los datos se desprenden de un estudio de una plataforma global de aprendizaje y, lo que comenzó como un espectáculo musical, se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural y educativo, ya que, de acuerdo con el estudio, este impulso podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un aumento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.

El show, que fue bautizado en redes como “Benitobowl”, estuvo cargado de símbolos culturales: campos de caña de azúcar, mesas de dominó, instrumentos tradicionales puertorriqueños y escenas de la vida cotidiana.

La reacción de congresistas republicanos tras el show de Bad Bunny Congresistas republicanos pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos “multar” y “encerrar” a Bad Bunny y ejecutivos de la NFL y la cadena NBC al argumentar que el show de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e “innombrables depravaciones”.

El congresista Randy Fine demandó sanciones al considerar “ilegal” el espectáculo porque, según él, incluyó palabras que traducidas al inglés ameritarían suspender la transmisión, además de “toda la otra desagradable suciedad pornográfica” del espectáculo. “Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y ‘Bad Bunny’. Enciérrenlos”, expuso el legislador por un distrito de Florida en sus redes sociales. El congresista incluyó traducciones al inglés de canciones de Bad Bunny con palabras como ‘dick’, ‘ass’ y ‘fuck’, que no pueden expresarse en televisión abierta, aunque en conciertos como el del domingo los cantantes evitan estas palabras para respetar las reglas.