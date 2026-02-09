Bad Bunny dispara sus streams en Argentina tras el show de halftime en el Super Bowl + Seguir en









Tras alzarse con el Álbum del Año en los Grammy y su actuación anoche, las escuchas del boricua subieron un 54% en Spotify local.

Luego de su emblemático e impactante show de medio tiempo en el Super Bowl, las reproducciones de sus canciones se dispararon en Spotify.

Bad Bunny cerró una semana redonda. El domingo se llevó el Álbum del Año en los Grammy por Debí Tirar Más Fotos, el primer disco íntegramente en español en ganar esa categoría. Cuatro días después, el Conejo Malo pisó el campo del Super Bowl y entregó un show que mezcló perreo, orgullo boricua y mensajes directos.

El efecto fue inmediato. Anoche, después del halftime, los argentinos se volcaron a las plataformas y los números lo confirman: los streams de Bad Bunny en Spotify crecieron un 54% en el país. No fue solo un pico pasajero; varias canciones del setlist explotaron en reproducciones.

bad bunny show de medio tiempo El repunte en las escuchas locales Los datos de Spotify muestran que el impulso fue global, pero en Argentina se sintió con fuerza. Entre las 2 y las 8 de la mañana, varios tracks marcaron aumentos de hasta tres dígitos en comparación con la semana anterior.

Aunque los saltos después de una exposición televisiva tan grande son habituales, la magnitud en territorio local habla de una base de fans que responde con rapidez. Muchos aprovecharon las traducciones de letras en Spotify para seguir cada verso al detalle y cantar sin perderse nada.

bad bunny REUTERS Las tracks que más pegaron El setlist dejó varios ganadores claros. Estas fueron las canciones con los picos más altos de streams:

“Yo Perreo Sola” lideró con +385%

lideró con “El Apagón” subió +320%

subió “Lo Que Le Pasó a Hawaii” creció +312%

creció “La Mudanza” registró +231%

registró “Safaera” tuvo +170% Le siguieron “NUEVAYoL” (+166%), “Tití Me Preguntó” (+162%), “Café Con Ron” (+156%), “DtMF” (+142%) y “Party” (+136%). Más atrás quedaron “MONACO” (+110%), “Baile Inolvidable” (+93%) y el resto del repertorio. “Yo Perreo Sola” sigue siendo un clásico que prende solo, mientras que “El Apagón” lleva esa carga social que Benito suele meter en sus discos sin bajar la intensidad bailable. Temas más recientes del último álbum también respondieron fuerte, lo que muestra que el público no solo volvió a los hits viejos, sino que redescubrió lo nuevo.