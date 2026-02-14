Bad Bunny arrancó con sus tres shows en la Argentina

El artista hizo vibrar al monumental con guiños a la camiseta y al rock nacional. Contó con una visita especial y se volverá a presentarse pero con cambios de horario.

El puertorriqueño Bad Bunny debutó en el estadio River Plate e hizo estallar al público en su primera noche de show. Con guiños a la música nacional y a la camiseta, el cantante brindó un concierto minado de hits y contó con la visita de una artista argentina. Volverá a tocar esta noche, con cambios de horario, y el domingo.

Este sábado repetirá la hazaña, pero la producción informó un cambio de horario por cuestiones climáticas, por lo que el recital comenzará a las 20. Con esta modificación, la grilla queda de la siguiente manera:

Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, recibió al público argentino en un sentido show colmado de sensibilidad y orgullo puertorriqueño, ante 70 mil personas y con un repertorio que duró más de dos horas.

Bad Bunny contó con una escenografía icónica, con la casita vip montada en su última presentación en el Super Bowl el fin de semana pasado.

Por otro lado, no faltaron los hits y las canciones del último álbum del Conejo, que incluye importantes colaboraciones como la de Rainao en el tema “Perfumito nuevo”; Chuwi en “Weltita”; Dei V y Omar Courtz en “Veldá”, y el grupo de salsa Los Pleneros de la Cresta, que lo acompañan en su gira, en “Café con ron”.

A lo último del concierto, sonó una canción ya interpretada por artistas internacionales en suelo argentino: los Pleneros interpretaron “De música ligera” de Soda Stereo y le regaló al público uno de los momentos más especiales de la noche.

Bad Bunny en Argentina: todo lo qué tenés que saber antes de sus shows en River Plate

Bad Bunny no tiene descanso, tras su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, el artista puertorriquense retoma su gira y ya se encuentra en Argentina dónde se presentará este fin de semana. Con su nuevo show el músico sumerge por completo al público en su mundo celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas.

Los accesos al show estarán organizados según el tipo de entrada adquirida: quienes tengan campo trasero deberán ingresar por Av. Libertador y Campos Salles; los sectores plateas Belgrano (inferior, baja, media y alta), campo delantero / stage B y plateas centenario (media y alta) accederán por Av. Libertador y Udaondo; mientras que las entradas para campo delantero / stage A / Los Vecinos, plateas San Martín (inferior, baja, media y alta) y plateas Sívori (media y alta) tendrán su ingreso por Av. Alcorta y Monroe.