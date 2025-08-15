Bandalos Chinos se estrenó en el Movistar Arena con un abrazo de baile y clásicos con su público

Una de las bandas referentes del indie argentino tuvo una de sus exhibiciones de mayor masividad, en una velada con emotividad e invitados de lujo.

La presentación de Bandalos Chinos fue un estallido de emotividad en el barrio porteño de Villa Crespo.

“ Bienvenidos a nuestra fiesta ”: con esas palabras, Goyo Degano -miembro fundador de Bandalos Chinos - abrió las puertas a una anhelada fecha de una de las bandas de mayor crecimiento del indie local. Anunciada en febrero, su primer Movistar Arena no sólo representó un salto en términos de público, sino también la presentación de una nueva piel, más electrónica pero igual de melosa, con el lanzamiento de su album “Vándalos”.

El show se abrió entre un fundido bicromático, que incorporaba el vestuario de los siete miembros de la banda a las letras blancas sobre negro que se proyectaban sobre el escenario. La estética de cine noir -que en ocasiones confluyó con el shock de la tipografía de documental clásico con la que se exaltaron las canciones del último álbum- marcó el clima de toda la noche, oscilante entre el baile del progresivo y la melancolía del romance.

En ese tonos, Bandalos Chinos fluyó, cautivó y envalentonó a un público que ya incorporó canciones con casi una década de circulación -entre festivales, virales y radios- como clásicos para gritar con puño y ojos cerrados. Un Movistar Arena cerca del sold out vio la elegancia con la que Degano, holgado de recursos para ser front men, llevó su magnetismo por cada punto del escenario.

El cantante, cuya voz dota de una marca registrada a la identidad de la banda, sintetizó en su transparencia una emoción que cada instrumentista compartió con los espectadores: una alegría por estar compartiendo la nueva experiencia sonora que se propone en “Vándalos”.

El último proyecto de la banda bonaerense, cuyo génesis remite a un Secundario de Beccar en el 2009 , busca conducir la energía del indie hacia la pulsión del baile, resonando en el juego pop y en los sintetizadores techno . Aún así, y en medio de lluvia de papelitos y hasta un mosh del propio Degano, fue ineludible reconectarse con sus tonos más rockeros para corresponderse con un público mayoritariamente millenial: en la Argentina, se poguea hasta el melodrama.

Así llegaron a la segunda parte del show, donde revitalizaron sus clásicos con una nueva puesta de luces con más colores y la llegada de invitados. La sorpresa de Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! en el cierre sólo acrecentaron un climax de complicidad que se construyó durante dos horas y fue difícil de soltar. Se notaba: ni los músicos ni la gente se quería ir.

Los cantantes de Miranda! participaron en la canción "Departamento".

La despedida con “Te amo”, última canción del último álbum, sólo representó un simbolismo de algo que no concluye: el primer Movistar Arena de Bandalos Chinos estrechó aún más su lazo con la gente, de una cuerda que tiene para rato.

Gira "Vándalos"

En el marco de su gira mundial, Bandalos Chinos tiene previsto continuar tocando su último album, "Vándalos", hasta noviembre de este año. En la Argentina, las fechas confirmadas son el 13 de septiembre (La Plata), el 22 de noviembre (Santa Fe) y el 29 de noviembre (Mar del Plata).

En Latinoamérica, visitarán un total de siete países. Las ciudades que ya tienen shows garantizados son: Montevideo (22 de agosto), Lima (29 de agosto), Guatemala (10 de octubre), San Salvador (11 de octubre), San José (12 de octubre), Medellín (16 de octubre), Bogotá (18 de octubre), México D.F. (22 de octubre), Monterrey (24 de octubre) y Guadalajara (26 de octubre).

Bándalos Chinos Movistar Arena 2025 (1) Inicia una serie de presentaciones en el extranjero para Bandalos Chinos. Prensa Bándalos Chinos

El tour global también incluye España y los Estados Unidos, con presentaciones en Miami, Washington, Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Austin, Houston, Dallas, Madrid, Barcelona y Valencia.