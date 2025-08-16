La película que marcó a toda una generación regresa a Netflix: amor, drama y seres sobrenaturales







Netflix volvió a apostar por reflotar un éxito de años atrás y con esta película busca revivir una de las sagas más taquilleras de la historia.

Netflix no se quiere quedar atrás de su competencia y apostó por el regreso de una película que impulsó una exitosa saga.

Netflix sumó nuevamente a su catálogo una película que atrapó a millones en todo el mundo. Romance juvenil, tensión y elementos sobrenaturales se combinan en una historia que marcó a toda una generación y que ahora vuelve para conquistar a nuevos y viejos espectadores.

Con su regreso a la plataforma, la producción invita a revivir emociones y momentos que dejaron una marca en el público joven. Una propuesta ideal para quienes buscan reencontrarse con personajes icónicos o descubrir por primera vez un fenómeno que trascendió el cine.

crepusculo La película que marcó un hito entre los adolescentes regresa a Netflix. De qué trata Crepúsculo, el inicio de una saga que conquistó a millones La historia arranca cuando Bella Swan, una joven de 17 años, se traslada de Arizona a un pequeño y lluvioso pueblo llamado Forks. Allí conoce a Edward Cullen, un compañero de colegio tan atractivo como enigmático. Al descubrir que pertenece a una familia de vampiros que solo consume sangre de animales, Bella se ve atraída por él, atrapada entre el peligro y la curiosidad.

Dirigida por Catherine Hardwicke y basada en la novela de Stephenie Meyer, Crepúsculo reunió a Kristen Stewart y Robert Pattinson en los papeles principales y catapultó sus carreras al éxito, acompañados por un elenco que se volvió icónico para los fanáticos. Su llegada a Netflix revive el fenómeno que marcó el inicio de una de las sagas más exitosas del cine para adolescentes.

Netflix: tráiler de Crepúsculo Embed - CREPUSCULO | TRAILER Netflix: elenco de Crepúsculo Robert Pattinson

Kristen Stewart

Taylor Lautner

Rachelle Lefevre

Ashley Greene

Gregory Tyree Boyce

Billy Burke

Anna Kendrick

