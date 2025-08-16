Netflix sumó nuevamente a su catálogo una película que atrapó a millones en todo el mundo. Romance juvenil, tensión y elementos sobrenaturales se combinan en una historia que marcó a toda una generación y que ahora vuelve para conquistar a nuevos y viejos espectadores.
La película que marcó a toda una generación regresa a Netflix: amor, drama y seres sobrenaturales
Netflix volvió a apostar por reflotar un éxito de años atrás y con esta película busca revivir una de las sagas más taquilleras de la historia.
Con su regreso a la plataforma, la producción invita a revivir emociones y momentos que dejaron una marca en el público joven. Una propuesta ideal para quienes buscan reencontrarse con personajes icónicos o descubrir por primera vez un fenómeno que trascendió el cine.
De qué trata Crepúsculo, el inicio de una saga que conquistó a millones
La historia arranca cuando Bella Swan, una joven de 17 años, se traslada de Arizona a un pequeño y lluvioso pueblo llamado Forks. Allí conoce a Edward Cullen, un compañero de colegio tan atractivo como enigmático. Al descubrir que pertenece a una familia de vampiros que solo consume sangre de animales, Bella se ve atraída por él, atrapada entre el peligro y la curiosidad.
Dirigida por Catherine Hardwicke y basada en la novela de Stephenie Meyer, Crepúsculo reunió a Kristen Stewart y Robert Pattinson en los papeles principales y catapultó sus carreras al éxito, acompañados por un elenco que se volvió icónico para los fanáticos. Su llegada a Netflix revive el fenómeno que marcó el inicio de una de las sagas más exitosas del cine para adolescentes.
Netflix: tráiler de Crepúsculo
Netflix: elenco de Crepúsculo
- Robert Pattinson
- Kristen Stewart
- Taylor Lautner
- Rachelle Lefevre
- Ashley Greene
- Gregory Tyree Boyce
- Billy Burke
- Anna Kendrick
