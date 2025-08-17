Las claves de la semana: los datos económicos y financieros que seguirá de cerca el mercado







La intervención de Jerome Powell en Jackson Hole, los datos de inflación y actividad en Europa y la licitación de deuda del Ministerio de Economía se combinan con una batería de indicadores que tomarán la atención esta semana.

Se esperan balances corporativos de empresas argentinas y publicaciones del INDEC. Depositphotos

Tras el feriado del viernes pasado, la semana del 18 al 22 de agosto llega con una agenda intensa de indicadores económicos y financieros que concentrarán la atención de los inversores, tanto en el plano global como en el local.

Lo más esperado este lunes será la licitación de deuda que realizará el Ministerio de Economía con los bancos para poder secar la plaza de pesos. Ese evento determinará el nivel donde se van a ubicar las tasas de interés y cómo continúa la volatilidad cambiaria. Por otro lado, a nivel internacional se espera la intervención de Jerome Powell en Jackson Hole que podría enfriar las expectativas de un recorte de tasas en septiembre pese al debilitamiento de la economía estadounidense y la presión política.

Además, se conocerán datos clave como el IPC europeo, los PMI de actividad en EEUU, Reino Unido, Japón y la eurozona, el PBI de Alemania, junto a las actas de la Reserva Federal. En Asia, el foco estará puesto en la tasa de préstamos del Banco Popular de China y el IPC japonés.

En el plano local, el INDEC y el BCRA difundirán indicadores de ventas, comercio, actividad y bancos que completarán el panorama. También continuarán los resultados corporativos.

Lunes 18 de agosto Balanza comercial de junio en España y eurozona.

Se esperan los resultados corporativos de AdecoAgro

Martes 19 de agosto Balanza por cuenta corriente de la eurozona (junio).

INDEC publica encuesta a supermercados, mayoristas y shoppings sobre expectativas de ventas para agosto-octubre 2025. Miércoles 20 de agosto IPC de la eurozona y Reino Unido.

Actas de la última reunión de la Reserva Federal.

INDEC: se conocerá el Informe del BCRA sobre bancos (junio), intercambio comercial argentino de bienes (julio), Estimador mensual de actividad económica (junio) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (junio).

Se conoce el balance corporativo de BBVA. Jueves 21 de agosto Se conoce el balance corporativo de Zoom.

INDEC publica ventas de supermercados, mayoristas y shoppings (junio 2025).

INDEC comparte la encuesta de comercios de electrodomésticos (ventas segundo semestre 2025).

Grupo Financiero Galicia comparte su balance. Viernes 22 de agosto IPC de Japón (julio).

PBI de Alemania, segundo trimestre (dato final).

Evento central: intervención de Jerome Powell en la reunión anual de Jackson Hole.

Ventas minoristas en Reino Unido (julio).