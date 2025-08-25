Big Time Rush vuelve a Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas







La célebre boy band Big Time Rush confirma una parada en Buenos Aires para su ambiciosa gira mundial IN REAL LIFE WORLDWIDE TOUR.

Big Time Rush llega al Movistar Arena.

Big Time Rush surgió a partir de la icónica serie homónima de Nickelodeon en 2009. En la ficción, la trama seguía el camino de cuatro amigos que dejaban todo para cumplir su sueño musical. Lo que nadie imaginaba era que esa historia se convertiría, también en la vida real, en un fenómeno global imparable: millones de fans, giras agotadas, discos de platino y una conexión intergeneracional única que continúa más fuerte que nunca.

Hoy está más claro que nunca que la historia está lejos de haber llegado a su fin. En medio de la gira mundial BIG TIME RUSH IN REAL LIFE y de la mano de DF Entertainment, la boy band regresa a Argentina con un show imperdible en el Estadio Movistar Arena, el 3 de marzo de 2026.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Big Time Rush en el Movistar Arena Las entradas para ser parte de esta noche para revivir una de las series más icónicas de los 2000 a esta parte se podrán adquirir a través de movistararena.com.ar a partir del 29 de agosto a las 10:00 horas.

BIG_TIME_RUSH-ANUNCIO-FEED Será un show que los verá brillar con una propuesta sin precedentes: revivir cada momento musical de la serie en vivo, canción por canción, como nunca antes se había hecho.

Esta noticia llega con la confirmación del segmento latinoamericano del tour BIG TIME RUSH IN REAL LIFE, que los vuelve a traer a estas latitudes luego de su paso a puro sold-out en 2023, y tendrá oportunidades para verlos también en México, Colombia, Perú, chile y Brasil.

