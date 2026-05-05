Bandana celebra sus 25 años con un nuevo show en el Gran Rex: cómo y dónde conseguir las entradas

Habrá nuevas versiones de sus grandes clásicos como "Guapas", "Maldita Noche" y "Llega la Noche" reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia.

Bandana , la banda pop conformada por Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia , cumple 25 años y los festejará recorriendo sus grandes éxitos en dos conciertos, seguramente inolvidables para sus fans. La cita es el miércoles 23 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta a través de TuEntrada.com

Bandana 25 Años no es solo un concierto, es un viaje en el tiempo. Habrá nuevas versiones de sus grandes clásicos como "Guapas", "Maldita Noche" y "Llega la Noche" reinventados con un sonido actual pero fiel a su esencia. Visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel, con invitados sorpresa muy especiales.

Antes de este concierto, iniciarán un tour por el interior y exterior del país, con shows en mayo y durante agosto. Por el momento se anuncia el 7 de mayo en Mendoza y el 9 en Montevideo, Uruguay.

" Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre . Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas.

Y sentimos que era el momento de volver a encontrarnos. Por eso preparamos un show único, creado desde cero para este aniversario. Una propuesta totalmente nueva, esta no es solo una presentación: es una ceremonia, un abrazo gigante entre nosotras y toda una generación que creció con nuestra música.

Y también con sus hijos e hijas, que hoy escuchan nuestras canciones porque ustedes se las pasaron. Compartir este escenario con dos generaciones es un regalo que no imaginábamos.

Habrá artistas invitados, momentos especiales y sorpresas que estamos guardando con mucho amor. Queremos que esas noches sean irrepetibles, emotivas, poderosas y llenas de nostalgia y futuro al mismo tiempo.

Este reencuentro es único, mágico y súper especial. Queremos celebrarlo junto a ustedes, como la familia que construimos a lo largo de estos 25 años. Gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos en el escenario".