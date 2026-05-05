Dante Spinetta presenta su nuevo disco con un show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas

El máximo referente del funk argentino da una vuelta 360° a sus 30 años de trayectoria para presentar su nueva propuesta artística por primera vez en vivo.

Tras el éxito de "Mesa Dulce", ganador de un Latin Grammy, Dante Spinetta regresa a los escenarios para dar inicio a una nueva era. El próximo 26 de junio, Niceto Club será el epicentro del estreno oficial de "Día 3" , su nuevo álbum de estudio que mezcla su característico funk con tango, bolero y R&B.

En este esperadísimo regreso de Dante a Buenos Aires, el público podrá experimentar en directo, por primera vez, el viaje sonoro que significa esta nueva ambición artística del compositor y productor argentino, que forma parte de la trilogía que componen "Puñal", "Mesa Dulce" y "Día 3".

Las entradas para el show de Dante Spinetta el 26 de junio en Niceto Club ya están disponibles a través de Venti.

Con una banda de músicos virtuosos que lo acompaña hace tiempo, Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Mendez en bajo, el rey del funk, que rompe barreras con este nuevo trabajo, llegará a Niceto con la fuerza de un trabajo discográfico que lo representa y lo afirma como un precursor en la mezcla de estilos en la música latinoamericana.

“Pensando en ella”, “Maldito frenesí”, “Me quedo acá”, “El reset” serán algunos de los temas que podrán escucharse en vivo por primera vez en Buenos Aires, con una próxima gira nacional e internacional que promete ser histórica.

“Día 3” consolida a Dante como un arquitecto del sonido moderno, fusionando arreglos de cuerdas con la frescura de la producción actual. "Día 3" no es solo una continuación de su legado, sino un salto hacia adelante en la música latinoamericana.

A cuatro años del estreno de Mesa dulce, el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en “Me quedo acá”, el artista con más de 30 años de trayectoria presenta por primera vez en su ciudad natal el trabajo que completa la trilogía comenzada con Puñal en 2017 y seguida por Mesa Dulce en 2022.