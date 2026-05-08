David Bisbal vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

Con 25 años de trayectoria, una voz inconfundible y un repertorio instalado en la historia de miles de personas, el artista español vuelve a presentarse en el país.

David Bisbal llega al Movistar Arena de Buenos Aires el próximo lunes 12 de octubre , en el marco de Tour Eternos 2026 , una gira que marca un nuevo rumbo en su carrera con un espectáculo renovado, cargado de emoción y pensado para reencontrarse con las canciones que marcaron a distintas generaciones.

Con 25 años de trayectoria , una voz inconfundible y un repertorio instalado en la historia de miles de personas, el artista español vuelve a presentarse en Argentina con un show que combinará sus grandes clásicos, la energía en vivo que lo caracteriza y una nueva etapa musical, en el mismo mes del lanzamiento de su próximo álbum.

La preventa exclusiva Banco Macro comenzará el martes 12 de mayo a las 10:00 hs, con 6 cuotas sin interés para clientes del banco. La venta general comenzará el miércoles 13 de mayo. El beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro estará disponible durante todo el período de venta. Las entradas se podrán adquirir a través de www.movistararena.com.ar.

Hay canciones que no hace falta pensar demasiado: empiezan a sonar y el público ya las está cantando. “Dígale”, “Ave María”, “Bulería”, “Esta ausencia”, “A partir de hoy” y tantos otros temas forman parte de ese repertorio que atravesó romances, viajes, rupturas, veranos y momentos personales que siguen vivos en la memoria de sus fans.

Con una carrera de impacto global, Bisbal acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales, entre ellos 3 Latin Grammy, 3 Premios Billboard Latinos y 3 World Music Awards. Además, obtuvo 11 Discos de Diamante y vendió más de 6 millones de entradas a lo largo de más de 1.250 conciertos, presentándose en escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.

En Argentina, ese vínculo se mantiene más vigente que nunca. En el último año, David Bisbal registró 95 millones de reproducciones en YouTube en el país, con Buenos Aires como principal foco de consumo dentro del territorio nacional. La ciudad se consolida, además, como una de sus plazas más importantes a nivel global, reafirmando la conexión sostenida entre el artista y el público local.

La llegada de Bisbal al Movistar Arena se da en un momento clave de su recorrido internacional. En paralelo al lanzamiento de nueva música, Tour Eternos 2026 propone un directo renovado, con nuevos arreglos musicales, una puesta en escena de alto nivel y una búsqueda más clásica y atemporal, donde la voz, la interpretación y la cercanía con el público ocupan un lugar central.