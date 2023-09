Carmen Barbieri cargó contra Yanina Latorre: "Estúpida, tarada, te metieron los cuernos"

La furia de Carmen Barbieri contra Yanina Latorre

La tensión aumentó cuando expresó su incredulidad ante las acusaciones de que se burlaba de Sofía Aldrey, la ex de su hijo: “¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey? La amo. Es la ex de mi hijo, una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar?”.