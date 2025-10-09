Charly García sigue en el ruedo: lanzó "In The City", su nueva canción junto a Sting

El exlíder de Serú Girán y el ex de The Police se juntaron para reversionar el tema “In The City That Never Sleeps” (2010), una viaje entre Buenos Aires y Nueva York.

El maestro Charly García sigue produciendo y este jueves publicó “In The City”, un tema nuevo junto al legendario Sting . Se trata de una reversión de “In The City That Never Sleeps”, publicada originalmente en Kill Gil, el álbum de García publicado en el año 2010.

Cada uno fiel a su estilo, los músicos fusionaron sus voces y universos en una canción que viaja entre Buenos Aires y Nueva York . El videoclip comienza con Charly tocando el piano dentro de una caverna, cigarrillo en mano, mientras Sting recorre Manhattan en un clásico taxi amarillo.

En paralelo, García atraviesa las calles porteñas en un taxi antiguo, reflejando el espíritu dual de la canción : una ciudad que nunca duerme, pero que también es refugio y hogar.

En la letra, Charly describe una urbe viva, intensa y contradictoria: un lugar donde “todo se puede hacer a mi manera”, donde la soledad convive con la libertad. La pieza combina matices de rock urbano, jazz y pop melódico, con arreglos que evocan el estilo de ambos artistas.

Cabe recordar que en el 2024 García publicó "La Lógica del Escorpión", su 14° disco de estudio solista, que incluyó reversiones de temas míticos como "Juan Represión" y la colaboración de grandes artistas como Fito Páez, David Lebón y hasta Luis Alberto Spinetta.

Charly Garcia Sting 2

Cónclave legendario: cómo se dio el cruce entre Charly García y Sting

Charly García y Sting se conocieron en 1988 durante la gira mundial de Amnistía Internacional que celebró los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces mantuvieron una amistad cercana que finalmente se cristalizó en una colaboración musical.

La idea de reversionar “In The City” surgió durante la última visita de Sting a la Argentina, cuando su guitarrista Dominic Miller, de origen argentino-británico, invitó a Charly a su show en el Movistar Arena. Allí, entre charlas con Alejandro Lerner y otros músicos, nació la propuesta de grabar juntos.

La producción se concretó meses después: Miller grabó las guitarras, Diego López de Arcaute se encargó de la batería y Charly hizo el resto de los instrumentos. Las tomas locales se realizaron en Happy Together Music & Unísono, mientras que las de Sting y Miller se registraron en Permanent Waves Studios. El material fue masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound, ingeniero de renombre que trabajó en varios discos del argentino.

“In The City” ya está disponible en plataformas digitales y también se lanzará como simple de vinilo. El video oficial, dirigido por Belén Asad, muestra a ambos artistas viajando en taxis por una ciudad simbólica que une a Buenos Aires y Nueva York, acompañados por escenas de Miller tocando en el subte.