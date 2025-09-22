Beats Modernos celebrará el cumpleaños de Charly García con un nuevo show en el Teatro Vorterix







El grupo integrado por Zorrito Von Quintiero, Rosario Ortega y Fernando Samalea incluye las mejores canciones del ícono del rock en un show potente y emotivo.

Beats Modernos vuelve a Vorterix.

Beats Modernos confirma un nuevo show en C.A.B.A para el 21 de octubre en Teatro Vorterix. Este concierto será en el marco de la semana del cumpleaños de Charly García, una fecha ideal para reunirse y festejar la obra del ícono del rock nacional.

Las entradas para el show están disponibles únicamente en allaccess.com.ar.

La banda integrada por Zorrito Von Quintiero (teclado), Fernando Samalea (batería) y Rosario Ortega (voz), junto a Joaco Burgos, celebran al gran maestro con un show potente y emotivo. La propuesta es un viaje sonoro que reinterpreta sus grandes clásicos de los `80 y los `90 con arreglos contemporáneos, haciendo de esta cita una fiesta conmemorativa y respetuosa a la “cultura García”.

El presente de Beats Modernos La iniciativa de reunirse fue de Rosario Ortega y rápidamente entusiasmó a Zorrito y Samalea. La incorporación de Joaco Burgos en teclado y voz le sumó una mirada joven que conecta a nuevas generaciones.

La banda agotó dos shows en Vorterix, uno en The Roxy Live y se encuentra de gira por diferentes ciudades del interior del país, formaron parte de la grilla de festivales como Medio y Medio (Punta del Este), Rock en Baradero, Festival Invernal (Santa Fe), entre otras. En noviembre realizarán una gira por España que incluye 5 conciertos en Valencia, Madrid, Málaga, Alicante y Barcelona. En febrero formarán parte del Festival Cosquín Rock 2026.