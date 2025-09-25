Charly García recibió el Konex de Brillante 2025 por su aporte a la música popular argentina







El artista recibió el máximo reconocimiento de la Fundación Konex, sumándose a referentes históricos como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui.

El emblemático músico fue distinguido por su influencia en géneros como rock, pop, tango y folklore, consolidando su legado en la última década.

Charly García fue reconocido con el Konex de Brillante 2025, el máximo galardón que entrega la Fundación Konex a los referentes de la música popular argentina. De esta manera, se suma a una lista de grandes nombres como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El emblemático músico fue destacado por su influencia en géneros diversos, que van desde el rock y el pop hasta el tango y el folklore, consolidando su legado en la última década.

La ceremonia de entrega de los Premios Konex, que incluyen además los galardones Konex de Platino, Konex de Honor y Menciones Especiales, se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 a las 18 en la Ciudad Cultural Konex, ubicada en Sarmiento 3131, Buenos Aires.

En esta edición, presidida por Luis Ovsejevich y con Sandra Mihanovich a cargo del Gran Jurado, se otorgó el Konex de Honor a figuras fallecidas en la última década, como Javier Martínez y Mariano Mores. Además, recibieron Menciones Especiales artistas como Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza.

Embed - Fundación Konex on Instagram: "¡Acá están los mejores de la Música Popular Argentina de la década! @charlygarcia es el PREMIO KONEX DE BRILLANTE 2025. Queda en la historia de los Premios Konex junto a los nombres de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi. Toda la info en el link de la bio Los ganadores del KONEX DE PLATINO a los mejores en sus respectivas disciplinas son 1/ Solista de Tango @josepepecolangelo 2/ Conjunto de Tango @orquestadeltangoba 3/ Solista de Folklore @Soledad Pastorutti @nahupennisi 4/ Conjunto de Folklore @losmanserosoficial 5/ Solista de Jazz Ricardo Lew 6/ Conjunto de Jazz @escalandrum 7/ Solista de Rock @lebondavidok 8/ Conjunto de Rock @divididosoficial 9/ Solista de Pop @lali 10/ Conjunto de Pop @babasonicos @mirandaenvivo 11/ Tropical @orquestadeliovaldez 12/ Urbano @wos.ds3 13/ Alternativo / Nuevo @ca7rielypacoamoroso 14/ DJ / Electrónica Hernán Cattaneo 15/ Melódico / Romántico @abelpintos 16/ Infantil @canticuenticos 17/ Solista Instrumental @pablo_agri 18/ Autor / Compositor @fitopaezmusica 19/ Productor Artístico @tweetygonzalezok 20/ Arreglador / Orquestador @leosujatovich @litovitaleoficial El Konex de Honor a figuras sobresalientes fallecidas en la última década es para Javier Martínez y Mariano Mores. También se otorgó Menciones Especiales a Charly García, @duopimpinela, @autenticosdecadentes y @trombonanzaoficial La entrega de los trofeos es el martes 11 de noviembre a las 18 hs. en la @cckonex (Sarmiento 3131, CABA) #premioskonex #culturaqueinspira #musicapopular #musica #rock #pop #tango #hiphop #folklore #folclore #jazz #urbano #produccion #arreglos #alternativo #vanguardia #charly #genio #talento #inspiracion" View this post on Instagram A post shared by Fundación Konex (@fundacionkonex)

Los ganadores de los Konex Platino Entre los ganadores del Konex de Platino, que premia a los mejores en sus disciplinas, se destacan: Solista de Tango: José “Pepe” Colángelo

Conjunto de Tango: Orquesta del Tango BA

Solista de Folklore: Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi

Conjunto de Folklore: Los Manseros Santiagueños

Solista de Jazz: Ricardo Lew

Conjunto de Jazz: Escalandrum

Solista de Rock: David Lebón

Conjunto de Rock: Divididos

Solista de Pop: Lali

Conjunto de Pop: Babasónicos y Miranda

Tropical: Orquesta de Lio Valdez

Urbano: WOS

Alternativo/Nuevo: Ca7riel y Paco Amoroso

DJ/Electrónica: Hernán Cattaneo

Melódico/Romántico: Abel Pintos

Infantil: Canticuénticos

Solista Instrumental: Pablo Agri

Autor/Compositor: Fito Páez

Productor Artístico: Tweety González

Arreglador/Orquestador: Leo Sujatovich y Lito Vitale Los Premios Konex 2025 celebran la música popular argentina entre 2015 y 2024, reconociendo con Diplomas al Mérito a 100 artistas y recordando a 10 figuras inolvidables que fallecieron durante la década.