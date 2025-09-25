Charly García recibió el Konex de Brillante 2025 por su aporte a la música popular argentina

Charly García fue reconocido con el Konex de Brillante 2025, el máximo galardón que entrega la Fundación Konex a los referentes de la música popular argentina. De esta manera, se suma a una lista de grandes nombres como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.
El emblemático músico fue destacado por su influencia en géneros diversos, que van desde el rock y el pop hasta el tango y el folklore, consolidando su legado en la última década.
La ceremonia de entrega de los Premios Konex, que incluyen además los galardones Konex de Platino, Konex de Honor y Menciones Especiales, se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 a las 18 en la Ciudad Cultural Konex, ubicada en Sarmiento 3131, Buenos Aires.
En esta edición, presidida por Luis Ovsejevich y con Sandra Mihanovich a cargo del Gran Jurado, se otorgó el Konex de Honor a figuras fallecidas en la última década, como Javier Martínez y Mariano Mores. Además, recibieron Menciones Especiales artistas como Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza.
Los ganadores de los Konex Platino
Entre los ganadores del Konex de Platino, que premia a los mejores en sus disciplinas, se destacan:
Solista de Tango: José “Pepe” Colángelo
Conjunto de Tango: Orquesta del Tango BA
Solista de Folklore: Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi
Conjunto de Folklore: Los Manseros Santiagueños
Solista de Jazz: Ricardo Lew
Conjunto de Jazz: Escalandrum
Solista de Rock: David Lebón
Conjunto de Rock: Divididos
Solista de Pop: Lali
Conjunto de Pop: Babasónicos y Miranda
Tropical: Orquesta de Lio Valdez
Urbano: WOS
Alternativo/Nuevo: Ca7riel y Paco Amoroso
DJ/Electrónica: Hernán Cattaneo
Melódico/Romántico: Abel Pintos
Infantil: Canticuénticos
Solista Instrumental: Pablo Agri
Autor/Compositor: Fito Páez
Productor Artístico: Tweety González
Arreglador/Orquestador: Leo Sujatovich y Lito Vitale
Los Premios Konex 2025 celebran la música popular argentina entre 2015 y 2024, reconociendo con Diplomas al Mérito a 100 artistas y recordando a 10 figuras inolvidables que fallecieron durante la década.
