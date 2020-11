Tras los pasos de un genio de la fotografía

Los aficionados saben que Pablo Tabernero hizo la fotografía de “Prisioneros de la tierra”, “El que recibe las bofetadas”, “Si muero antes de despertar”. “No abras nunca esa puerta” y otras cuantas películas notables. También saben que fue el maestro de Félix Monti, Ricardo Aronovich y otros grandes directores de fotografía. No todos, que era miope, y eso no le impidió ser un artista enorme. Y que no se llamaba Tabernero, sino Peter Paul Weinschenk. Exiliado en estas tierras, se cambió el nombre cuando vio una multitud de filonazis criollos rumbo a una histórica manifestación en el Luna Park. Se quedó igual, pero, tras la Noche de los Bastones Largos, se fue del todo y lo perdimos.