Dalma Maradona reveló a quiénes no dejaron entrar al velatorio de su papá

Las conclusiones del perito forense Pablo Ferrari, experto oficial de la Suprema Corte Bonaerense, indican que la muerte de Maradona se habría debido a una "arritmia ventricular aguda de origen orgánico o la acción externa de un elemento distinto al natural no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas terapéuticas".

maradona.jpg Dalma Maradona habló de las pericias que se le hicieron a Diego y afirmó que no se realizaron nuevas.

“Ahí entendí que como falta poco para que empiece el juicio, están moviendo los medios...”, aclaró Dalma, y el periodista la interrumpió: “Para que se ensucie un poco la cancha”. Acto seguido, sentenció: “Mi papá no está, encima le querés echar la culpa a él de su muerte, es imposible”.

El comienzo del juicio sobre la muerte de Diego Maradona

Luego del programa, desde LAM (América TV) fueron a buscar más testimonios de la actriz. “Ayer tuve un día de furia y la verdad es que quieran culpar a mi papá de su muerte, yo no lo puedo soportar”, comenzó diciendo. Y siguió: “Es difícil, es raro porque después de tres años piden cosas que no son posibles, pero no porque yo te diga ‘no, no se puede’ pasaron tres años, o sea, ¿ahora te acordás?”.

En esa misma línea, la joven de 37 años aclaró que el juicio empieza el próximo 4 de junio: “Ya no se dilata más nada. Era obvio que antes del juicio iba a arrancar esta situación de mover un poco y de ver cómo pueden zafar y es lógico, creo que los abogados de ellos trabajan para eso, pero no puedo dejar pasar que le echen la culpa a él de su propia muerte. Es rarísimo”.

A quiénes no dejó pasar al velorio Dalma Maradona

Por otra parte, el cronista indagó sobre Lucía Galán, quien dio a entender que cuando quiso despedirse de Diego, no la dejaron entrar al velatorio. “Nada que ver. Tuvimos un pedido particular, que todos lo saben, que sí fue pedido nuestro, por cuestiones que estaban latentes, que fueron dos personas que no las dejamos entrar”, expresó la hija de quien es considerado el mejor jugador de fútbol de la historia.

Sin vueltas, aclaró: “Una era Rocío Oliva, que se encargó de decirlo en todos lados, y el abogado (Matías Morla), que no lo puedo nombrar, pero que sabemos quién es. Ellos dos se encargaron de decir que mi hermana y yo no los dejamos entrar y sí. No tendría problema en admitir si hicimos una lista, pero no es cierto. Fueron esa dos personas, que nos encargamos personalmente de que eso no suceda”.

“¿Por qué fue la decisión?”, indagó el movilero, a lo que ella contestó: “No voy a dar puntualmente la razón, ella la sabe perfecto, nosotras también. Es raro que después diga que no sabe por qué no la dejamos entrar. No iba a salir a explicarlo en ese momento cuando estaba despidiendo a mi papá. Aparte no tengo nada que explicar”.