Capítulos de 20 minutos y risas aseguradas: la exitosa serie de los 2000 que sumó Netflix + Seguir en









La mítica y divertida sitcom del año 2006 ya está disponible para ver en la plataforma principal del mercado.

La mítica y divertida sitcom del 2006 ya está en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix continúa renovando su catálogo con la incorporación de títulos que marcaron una época en la televisión abierta. En esta ocasión, la plataforma ha decidido apostar por una de las comedias más premiadas de las últimas décadas, ofreciendo a sus suscriptores la posibilidad de acceder a temporadas completas de una producción que se destaca por su ritmo ágil y su humor satírico.

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La llegada de esta serie a la biblioteca digital permite redescubrir una narrativa que parodia los entretelones de la industria del entretenimiento. Con episodios breves que promedian los 20 minutos, la propuesta se presenta como una opción ideal para quienes buscan un contenido ligero pero inteligente, estamos hablando de "30 Rock".

30 Rock La serie ideal para maratonear y reír en el camino. En Netflix. Imagen: Netflix De qué trata 30 Rock La trama se sumerge en el caótico detrás de escena de "TGS with Tracy Jordan", un programa de variedades ficticio que se emite desde el emblemático 30 Rockefeller Plaza en Nueva York. La historia sigue de cerca a Liz Lemon, la jefa de guionistas, quien debe lidiar constantemente con los egos de sus estrellas y las presiones de un equipo de trabajo bastante particular mientras intenta mantener el show a flote.

El equilibrio de la producción se ve alterado con la llegada de Jack Donaghy, un ejecutivo de alto nivel con ideas muy conservadoras y una visión puramente corporativa que choca con la sensibilidad creativa de Lemon. Esta relación, que oscila entre el mentoreo y el conflicto constante, se convierte en el motor principal de la serie, explorando las tensiones entre el arte y los intereses empresariales.

30 Rock Tina Fey protagoniza una de las sitcoms más emblemáticas de los 2000. Imagen: Netflix

A medida que avanzan las temporadas, el argumento se expande para mostrar las situaciones absurdas que vive el elenco y el equipo técnico. Desde las excentricidades de un actor impredecible hasta las crisis personales de los redactores, la serie utiliza el formato de "sitcom" para diseccionar las dinámicas de poder en el mundo de la televisión con un estilo rápido y lleno de referencias culturales. Netflix: tráiler de 30 Rock Embed - 30 Rock Video Trailer Netflix: elenco de 30 Rock Tina Fey (Liz Lemon)

Alec Baldwin (Jack Donaghy)

Tracy Morgan (Tracy Jordan)

Jane Krakowski (Jenna Maroney)

Jack McBrayer (Kenneth Parcell)

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