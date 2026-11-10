De Jairo a Jorge Rojas: quiénes son los artistas que le cantan al papa León XIV en Córdoba + Agregar ámbito en









En la previa de la visita del sumo pontífice a la provincia, se realizó una extensa vigilia con una decena de artistas.

Jairo cantó en la previa de la llegada del Papa a Córdoba.

El papa León XIV se encuentra llevando adelante el tercer día de su primera visita oficial al país, con una agenda cargada que combina actividades multitudinarias con files y encuentros privados con líderes religiosos. La jornada de hoy incluye el viaje a Córdoba para encabezar la misa en el predio de FADEA.

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En la previa de la visita del sumo pontífice a la provincia, se realizó una extensa vigilia que tuvo a Jairo como uno de sus grandes protagonistas. El reconocido cantante interpretó un repertorio de canciones con fuerte contenido religioso y tradicional. "Credo", "Los Peregrinos", "Carpintería José" y el "Ave María" sonaron en la voz del artista cordobés.

Las actividades musicales continuarán con Jorge Rojas quien tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino ante el Pontífice. Además, durante la vigilia, incorporará “Un humano más”, una canción de su disco Mi cantar.

José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae fueron parte de la vigilia que comenzó el día de ayer.

Música en el encuentro con jovenes en el Monumento de los Españoles En la tarde de hoy el encuentro de León XIV con los jóvenes tendrá su propio espectáculo musical en el Monumento a los Españoles. La programación incluye a Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, además de un ensamble de bailarines. También estarán Sofía Martínez e Ignacio Girón como conductores, junto con Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Pennisi confirmó personalmente su participación a través de un video publicado en sus redes sociales. “Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre”, expresó. Y agregó que será una oportunidad para agradecer a través de la música y compartir ese momento con el público.