Ronnie Wood presenta "Fearless: Anthology 1965-2025": una colección que repasa sus 60 años de carrera musical







Incluye canciones clave de los siete álbumes de estudio solistas de Wood hasta la fecha, así como co-escrituras y otros hitos de su carrera con The Rolling Stones, The Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane y Jeff Beck Group.

Un repaso por lo mejor de la carrera de Ron Wood. Elizabeth Hoff

Ronnie Wood, legendario guitarrista de The Rolling Stones, Faces y más, celebrará sus 60 años de carrera discográfica con el lanzamiento de la nueva colección en doble vinilo y doble CD, Fearless: Anthology 1965-2025.

La antología, cuidadosamente seleccionada, incluye canciones clave de los siete álbumes de estudio solistas de Wood hasta la fecha, así como co-escrituras y otros hitos de su carrera con The Rolling Stones, The Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane y Jeff Beck Group. La edición en CD se remonta a mediados de los sesenta con su primera banda, The Birds, y brevemente, The Creation.

image.png Cómo es "Fearless: Anthology 1965-2025", lo nuevo de Ron Wood En esta colección se develan cuatro nuevas grabaciones (primer material solista desde 2010): una versión de “A Certain Girl” (escrita por el as de Nueva Orleans Allen Toussaint bajo el seudónimo de Naomi Neville) que cuenta con la voz invitada de Chrissie Hynde; “You're So Fine”, una versión del hit estadounidense de R&B de 1959 de The Falcons con voces adicionales de Imelda May; “Take It Easy”, contagioso remake del éxito de rocksteady de la estrella jamaicana Hopeton Lewis y la frutilla del postre: “Mother Of Pearl”, una nueva composición de Wood. Los cuatro temas han sido coproducidos por Jesse, el hijo de Ronnie, y Sean Genockey.

El álbum incluye un nuevo y extenso ensayo del escritor musical y autor Paul Sexton, que ha entrevistado a Wood y a todos los Stones durante más de 30 años. La colección en CD abre en el momento exacto en que comienza la historia sonora de Ronnie Wood en “You're On My Mind” como compositor y guitarrista de The Birds. La edición en vinilo comienza con su inspirada coautoría como parte del Jeff Beck Group, con Rod Stewart y Nicky Hopkins, para el histórico álbum Beck-Ola de 1969.

Esta antología excepcional incluye también clásicos de todos los tiempos de Faces como “Ooh La La” y “Stay With Me”, revisitados recientemente por Ronnie como invitado especial de Rod Stewart en Glastonbury. También hay una amplia representación del trabajo de Ronnie en su propio nombre, empezando con el fantástico “I've Got My Own Album To Do” de 1974. La llegada de Wood a The Rolling Stones hace 50 años, y el hogar espiritual con el que siempre había soñado, no tardó en manifestarse en “Hey Negrita”, uno de los temas más destacados de su álbum de 1976 “Black and Blue” que se incluye en la edición en CD de Fearless, mientras que ambos formatos, CD y LP, también incluyen otras de sus coautorías con los Stones: “Dance (Part 1)”, “Everything Is Turning To Gold”, “Black Limousine”, “No Use In Crying” y “Pretty Beat Up”. Las frecuentes aventuras solistas de Ronnie también están bien reflejadas en el nuevo álbum, hasta su más reciente trabajo de estudio de larga duración “I Feel Like Playing” de 2010. Desde sus primeros pasos en el estudio hasta sus cuatro nuevas canciones, Fearless rinde homenaje a un guitarrista virtuoso, compositor dotado, intérprete, a veces frontman y tesoro internacional. Es un adecuado compendio de 60 años de creatividad única.