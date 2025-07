Vuelve Debar: el pub que supo hacer de su música su identidad

Con los más variados tragos de autor, sabores de hamburguesas y opciones para "picoteo", el pub se caracterizó por hacer de su música parte de su oferta en la experiencia gastronómica. Tras fundarse en 2006, su primer local estuvo en la avenida Rivadavia y Cerrito, barrio de Microcentro.

Unos años más tarde, se trasladó a la esquina de Defensa y Venezuela, San Telmo. Al asistir, uno podía ver proyecciones de videos de las principales bandas de su repertorio en pantallas gigantes.

Su administrador Nicolás Blanco explicó que, luego de cerrar, cada quien en el equipo se dedicó a otros proyectos, ya que sólo con la modalidad de delivery -utilizada en el encierro- no se iban a poder mantener: "Nuestro fuerte nunca fue ese, sino la experiencia de venir al bar, juntarse, escuchar música, ver los videos".

Otro detalle es que la esquina de San Telmo no contaba con espacio para poner mesas afuera o una terraza, entonces "iba a ser prácticamente imposible" seguir, agrega Nicolás. Así, su adiós oficial lo dieron a fines de mayo de 2020, por una publicación en su Instagram de más de 20.000 seguidores.

"No poder abrir y no tener la certeza de cuándo ni cómo podríamos volver a trabajar como lo hacíamos hace que nuestra situación sea hoy en día -y por tiempo indefinido- sencillamente insostenible", expresaron allí.

En dicho posteo también dejaron en claro que no estaba en sus planes retirarse. Luego de enumerar diversos tipos de reuniones que lo tuvieron como protagonista detallaron: "Por eso Debar no terminó (...) es una parte de nuestras vidas como lo fue también para algunos de ustedes y está lejos de ser una etapa terminada. Esperamos que pronto podamos volver a vernos".

