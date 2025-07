El alma de María Callas revive en el Astros en el cuerpo de Natalia Cociuffo

N.C.: Fue una relación tormentosa como todas las relaciones actuales. Los famosos hoy también tienen esos tormentos, hoy se vive algo diferente pero el cliché y lo bizarro de Wanda Nara y tal tiene algo de eso. No comparo pero ningún famoso en etapas de quiebres románticos se salva del acoso del periodismo, del público y el morbo que implica. Tuvieron 12 años de amistad y romance intenso y pasional, que la dejaron quebrada física y emocionalmente. De hecho llegó al límite de perder la voz y dejarse morir. Fue muy drástico para ella sobre todo porque fueron años en que fue amante y mujer, creo que la devastó que él eligiera a otra millonaria para casarse formalmente, la humilló tanto que fue mortal.

P.: ¿Cómo te pega esa artista perdiendo el don de su voz , siendo cantante? ¿Cómo lo atravesó ella?

N.C.: Siento mucha empatía en cuanto a su pérdida de voz, siendo artista y cantante, es nuestro instrumento más noble con el que nos comunicamos, para eso vivimos. La palabra no es pena es empatía, cuando estamos más tomados por nervios o angustia, nuestra zona más sensible es la voz. Pienso en lo feo de si alguna vez me pasara eso. Me lleva a prestar atención frente a cuestiones de la vida para que eso no se dañe. Qué increíble y tremendo cómo le afectó a su máximo don con el dominio que ella tenía, y lo poderoso que resultó en el afuera, es conmovedor y terrible.

P.: ¿Cómo es esa Callas dejando el paso a María?

N.C.: Siempre decía que existían dos personalidades, una era María, de su casa, su vida cotidiana y otra era la Callas en el escenario. Ella decidió mucho tiempo no ser madre, se casaba con el escenario, ese era su hábitat. Esa convivencia entre Maria y Callas hace que nombremos al espectáculo “María es Callas”, esa división entre lo mundano y lo terrenal, una mujer que se constituye a través de Callas, quién nutría a quien, esa dualidad contamos. Entre la personalidad fuerte y vulnerable, como si Maria se hubiera comido a la Callas. Mostramos un aspecto y momento pero lo que sabemos es mucho más impresionante.

P.: ¿Por qué para ella nunca nada fue suficiente?

N.C.: La excelencia era tan sublime y ella era tan exigente que no había conformismo. Quizá viene de cómo la criaron y cómo se sintió. Aristóteles fue el único que la hizo sentir femenina y mujer. Perdió la cabeza por él, no le alcanzaba nada.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura hoy?

N.C.: Siempre fueron áreas de alguna manera subdimensionadas cuando lo mediático las opaca. La gente elige el chusmerio y no el teatro independiente o comercial profundo, y está bien, o se opta por la gente que tiene muchos seguidores. A veces eso perjudica a artistas de carrera, que se construyeron peldaño a peldaño, que cosecharon premios, reconocimiento. Hay resiliencia y resistencia de artistas y público que es una lucha que no perderemos nunca. Siempre habrá una gestión luminosa, intensa y profunda que nos pueda rescatar. Nos duele cuando los productores o empresas deciden contratar gente que tiene más seguidores.