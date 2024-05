El cine chino rinde homenaje a un famoso perro japonés

Quien conozca la historia del perro japonés Hachiko , que tiene un monumento en la estación de Shibuya, Tokio, o haya visto “Hachiko monogatari”, de Seijiro Koyama, con Tatsuya Nakadai, o “Hachi: A Dog’s Tale”, de Lasse Hallstrom, con Richard Gere , que aquí se llamó “Siempre a tu lado” , sabe que no puede haber un “Hachiko 2” , a menos que el animal resucite.

Por supuesto, hay variantes. El animal no se llama Achiko sino Batong, no es de raza akita inu sino pastor chino, y no espera a su dueño en la estación de tren, sino a la entrada del teleférico de la ciudad de Chongquing. Precisamente, el grueso de la historia se ambienta a comienzos de este siglo, cuando la gente debía cruzar el río Yangtsé en teleférico. Eso queda hoy para los turistas, porque se han construido enormes puentes.