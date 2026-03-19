El cine nacional suma títulos, entre estrenos y homenajes por el 24 de marzo

Cinco películas argentinas llegan este jueves a los cines con propuestas que van del terror psicológico al policial, mientras que el aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976 impulsa una programación especial con documentales, rescates y preestrenos que revisitan la memoria reciente desde distintas miradas.

Va tomando cuerpo la temporada de cine nacional. Este jueves se estrenan cinco películas de variado género, y además, con motivo del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay otras cuantas en categoría de recuperación o de preestreno.

Previstas para una buena taquilla aparecen “Soy tu mensaje” , de Ricardo M. Jacobo, con Katia Szechtman e Inés Efron. Historia de terror psicológico donde una joven entra a una secta con intención de recuperar a su hermano, “Solo fanáticos” , de Leonardo Damarío, con Antonella Kruger (protagonista y guionista), Emilia Attias, Martín Slipak y la participación de Nacha Guevara y Donato de Santis, donde una modelo de Only Fans entra en discusión con el hijo de un empresario, “No preguntes” , comedia existencial de Agustín Palleres Yoffe, con Micaela Riera como una chica que entra a trabajar en una oficina misteriosa, ajena a los razonamientos habituales, y “Marcado”, de Iván Morawski, policial de ajustes mafiosos, cárcel e intentos de redención, con Cristian Velázquez, que actúa con conocimiento del medio, ya que hasta hace poco trabajaba como agente penitenciario. La película se propone como un spin-off de “El Merchi”, del mismo autor, pero puede apreciarse por sí misma (y después buscar “El Merchi”).

Por otro carril circula el documental de Ana Fraile y Lucas Scavino “La biblioteca de todas las cosas posibles”, destinado a explicar de modo artístico y familiar la relación del doctor César Milstein con los laboratorios de la Universidad de Cambridge, los anticuerpos monoclonales y el Premio Nobel que recibió por sus aportes a la inmunología. Contribuyen al documental nueve de sus colegas, entre ellos otro premio Nobel, el doctor Greg Winter.

También por otro carril, el uruguayo de coproducción argentina “Fragmentos” , de Laura Linares, retrato de seis mujeres que en su juventud fueron presas políticas y aquí se juntan para escribir un libro sobre la amistad en tiempos de prueba, y visitar asimismo la Cárcel del Cabildo, de Montevideo, donde estuvieron, ahora convertida en museo.

En sus clásicas funciones de preestreno y ocasionales rescates, siempre a las 20.30 hs., el Cine Gaumont presenta esta vez una interesante serie de títulos relacionados de una u otra forma con el cincuentenario del golpe de 1976.

Hoy, “LS83”, de Hernán Szwarchart, que entrelaza recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan con imágenes variadas de un archivo de Canal 9, desde 1973 a 1980 (repite el sábado). Mañana, “El cóndor y la niebla”, de Maximiliano González, que evoca, entre otros sucesos, los asesinatos de tres refugiados políticos en Argentina, los tres en 1976: Joao Goulart, ex presidente de Brasil derrocado en 1964, el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia derrocado en 1971, y el senador uruguayo Zelmar Michelini, que estaba en ejercicio cuando ocurrió el golpe de 1973. El domingo, “El arquero inocente”, de Iván Kasanzew, dividido en tres capítulos: César Luis Menotti, intocable mientras fuera DT del Seleccionado, las polémicas por el famoso 6 a 0 contra Perú, y, entre medio, Claudio Tamburrini, el arquero de Almagro que logró escapar de la Mansión Seré con otros tres detenidos y hoy vive en Suecia, donde fue entrevistado para este film. Sobre esta aventura, que por suerte terminó bien, Adrián Caetano hizo en 2006 una película digna de reestreno, “Crónica de una fuga”, con Rodrigo de la Serna.

El lunes 23, “Conadepianos”, de Alejandro Cohen Arazi, entrevista a quienes tuvieron la riesgosa y estresante misión de recibir las denuncias que formaron el cuerpo del informe “Nunca más”, de la Conadep. Por lo común se sabe quiénes encabezaron la comisión (Ernesto Sabato, monseñor Jaime de Nevares, Graciela Fernández Meijide, etc.), pero es bueno conocer también a los empleados del Ministerio del Interior y los voluntarios que pusieron la cara y el estómago en aquellas circunstancias, recibiendo historias estremecedoras y recibiendo también más de una amenaza telefónica, o un ninguneo por parte de ciertos gobernadores y ministros. Aquello fue bravo de veras, nada de ir a cazar leones en el zoológico.

Por último, el 24, “Yo filmé a Osvaldo Bayer”, de Favio Zurita, carta de admiración al recordado historiador de la Patagonia Trágica y otros episodios nacionales.