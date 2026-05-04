"El Diablo Viste a la Moda 2" recaudó más de u$s230 millones en su primer fin de semana en cines + Seguir en









El filme protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci tuvo un debut arrasador en taquilla.

El filme llega 20 años después de "El Diablo Viste a la Moda".

El Diablo Viste a la Moda 2 superó todas las expectativas y tuvo un debut arrasador en su primer fin de semana en cines. La cinta tuvo una recaudación mundial de u$s233,6 millones durante el fin de semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El filme protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci logró u$s156,6 millones en la taquilla a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos logró sumar u$s77 millones. Esta cifra supera con creces la de la película original, que en 2006 recaudó u$s27,5 millones en Estados Unidos. Además, se sitúa como el cuarto mejor estreno del año en el país del norte, por detrás de Michael (u$S97,5 millones), Super Mario Galaxy: La película (u$s131 millones) y Project Hail Mary (u$s80 millones).

Disney y una inversión millonaria Disney's 20th Century Studios invirtió generosamente en la secuela, que se produjo por aproximadamente u$s100 millones, sin incluir el presupuesto de marketing mundial. En comparación, la primera película tuvo un costo de alrededor de u$s40 millones, sin ajustar por inflación.

El director David Frankel declaró al New York Times que el presupuesto de la secuela "se destinó principalmente al reparto". La inversión del estudio ya está demostrando ser un acierto; la segunda película está a punto de superar la recaudación total de la original en cuestión de semanas.

De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2 La novela de Lauren Weisberg de 2003, una novela con personajes reales sobre su trabajo como asistente de la jefa de Vogue, Anna Wintour, sirvió de base para la primera película. La secuela, que contó con el regreso del director original Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, retoma la historia dos décadas después, cuando Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, vuelve a la revista Runway como editora de reportajes bajo la dirección de la poderosa editora en jefe Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

El Diablo Viste a la Moda 2 se benefició tanto de la nostalgia como del entusiasmo del reparto original —Streep, Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci— que regresaba a sus queridos papeles después de 20 años. La primera película, un éxito comercial con u$s326 millones recaudados en todo el mundo, se ha mantenido como un referente cultural intergeneracional.