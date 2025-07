"El Mensaje": la película argentina que conquistó al Festival de Berlín llega a los cines

“El Mensaje” no es una película de certezas. Acá hay que creer. Anika confía en su instinto tanto como lo hacen Myriam y Roger. Mientras su madre está internada en un hospital psiquiátrico -consecuencia del don familiar-, ella encuentra contención en su hogar de cuatro ruedas. Tal vez se llaman por sus nombres y no se dicen “te amo”, pero a través de sutilezas se refleja el cariño que se tienen. ¿Quién dijo que el amor solo existe si se verbaliza? Repito, acá hay que creer.

“Entiendo el cine desde la imagen más que desde la palabra. Entonces, era interesante que la comunicación no se resuelva desde ahí. Cuando aparece la palabra es sobre todo parte de un discurso armado, es una interacción que tiene que ver con lo comercial más que con expresar algo que ya se está sintiendo”, explica el director en diálogo con Ámbito. Fund justifica su decisión con una frase del director y actor John Cassavetes: “Cuando las personas empiezan a decirse ‘te amo’ es porque algo anda mal”.

El Mensaje (1).png "El Mensaje" está protagonizada por Anika, quien puede comunicarse con los animales.

“El Mensaje”, un retrato en blanco y negro

Esta historia de fantasía recobra más fuerza cuando transcurre en un universo en blanco y negro. Para creer también es necesario distanciarse de lo que ya conocemos. “La película tiene una cadencia bastante contemplativa. Entonces el recurso también invita a que uno pueda vincularse con la imagen de una manera más despejada”, explica el director, quien, junto a Gustavo Schiaffino, director de fotografía, siempre tuvieron el deseo de filmar en blanco y negro. Sin embargo, hasta que no comenzaron a rodar, nada estaba definido: “A mí me gusta trabajar sobre un suelo de mucha incertidumbre. Entonces incluso la idea de blanco y negro hasta los primeros días era una posibilidad. Pero cuando empezamos a ver esas imágenes, ya no hubo duda de que era la forma de la película”.

Durante el proceso de rodaje no solo se decidió este recurso sino también cómo iban a ser los personajes. “Iván se quedaba editando cosas que se filmaron hasta no sé qué horas de noche y a la mañana nos juntábamos y veíamos esas imágenes que te empiezan a dar pistas, decís ‘tendría que ser más por acá’”, explica el actor Marcelo Subiotto.

Una película sin apoyo estatal que ganó en el Festival de Berlín

“Estamos atravesando tiempos duros en la Argentina, donde el cine está siendo atacado y la cultura desmantelada. Este premio nos va a ayudar a seguir luchando, porque somos muchos y estamos unidos”, pronunció el director al recibir el Oso de Plata en la 75° edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Fue la única película argentina que formó parte de la competencia oficial y se terminó llevando el tercer premio más importante. No fue subsidiada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), sino que se trata de una coproducción argentina con España y Uruguay.

Iván Fund.png "El Mensaje" ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín el pasado febrero.

“Ojalá que sirva también de testimonio de que se va a seguir haciendo cine, que va a seguir recorriendo y siendo valorado y celebrado en todo el mundo”, reflexiona Fund respecto al reconocimiento. “Marca la potencia del trabajo usando una función de arte que tienen los creadores cineastas en Argentina”, agrega Subiotto.

No solo cautivó a Berlinale, sino que también fue reconocida en diversos festivales internacionales, desde en Uruguay hasta China. Su próxima parada es el festival New Horizons de Polonia. Al igual que sus protagonistas, “El Mensaje” desconoce cuál es su destino en este viaje. Sin embargo, se mantiene constantemente en movimiento, recolectando aplausos y premios. Ahora llegó a su país: se estrenó en la Sala Lugones y a partir del 13 de julio se proyectará en el Malba.

Ficha Técnica

"El Mensaje" (Argentina 2025). Dirección: Iván Fund. Guion: Iván Fund y Martín Felipe Castagnet. Producción Ejecutiva: Laura Mara Tablón. Elenco: Marcelo Subiotto, Mara Bestelli, Anika Bootz y Betania Cappato. Duración: 91 minutos.