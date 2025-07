Murió Michael Madsen, reconocido actor de "Reservoir Dogs", "Kill Bill" y más

Michael Madsen , actor conocido por sus papeles en las películas de Quentin Tarantino Reservoir Dogs, Kill Bill y The Hateful Eight , falleció. Tenía 67 años.

"Mr. Blonde" y reconocimiento mundial junto a Quentin Tarantino

Madsen interpretó al Mr. Blonde en Reservoir Dogs, la película policiaca de 1992 que también protagonizó Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker y el director Tarantino. En una de las escenas más memorables de la película, su personaje le corta la oreja a un policía mientras baila "Stuck in the Middle With You" de Stealers Wheel.

Su filmografía abarca más de 300 títulos, entre ellos se destacan Free Willy, Donnie Brasco, Thelma y Louise, Die Another Day, Sin City, Species y Érase una vez en México.

Fuera de la pantalla, Madsen también fue un poeta publicado, con varias colecciones a su nombre, entre ellas “Burning in Paradise”, “Expecting Rain” y su próximo libro, “Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.