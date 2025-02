El mundo digital le restó calor a la última Berlinale

La logística del festival es ahora totalmente digital. El celular es el instrumento indispensable para cualquier actividad, la primera y principal obtener las entradas a los cines a través de la página web del festival. Para no quedarse atrás hay que estar afilado con el login y la contraseña, tener buen wifi o datos y prestar atención a las fechas (El periodista extranjero se las arregla a los ponchazos). Para entrar al cine, los periodistas necesitan mostrar la credencial más prueba de ticket digital, sacado por celular, computadora o tablet, que se recibe via email. Sin email no hay entrada, porque el empleado del festival tiene que escanear el código QR del ticket digital. Y no hay apelación posible si el mentado QR se obstina en no aparecer; paso al costado y salirse de la cola.