El Museo Nacional de Bellas Artes y la Asociación Amigos presentan dos esculturas monumentales de Marino di Teana

El Museo Nacional de Bellas Artes y la Asociación Amigos del Museo anuncian la presentación de dos esculturas monumentales de Marino di Teana: Aube (1977–2018) y Homenaje a Lao Tse (1972– 2025).

Homenaje a Lao Tse y Aube fueron realizadas en Buenos Aires siguiendo los planos originales del artista y permanecerán exhibidas hasta septiembre del próximo año, con la curaduría de María José Herrera. La primera en el acceso a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes; en tanto que Aube quedará en la Plaza Rubén Darío, en la esquina de Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón. Lao Tse luego se emplazará en la isla El Descanso, que conjuga arte y naturaleza en el Delta.

La instalación de estas esculturas recupera un anhelo histórico: fue en esos jardines donde Jorge Romero Brest, director del museo en los años sesenta, imaginó emplazar una obra monumental de di Teana, en el marco de una gestión modernizadora alineada a estándares internacionales de excelencia. Con esta presentación, di Teana regresa simbólicamente al país donde se formó, reafirmando la potencia visual y espacial que define su obra.

Francesco Marino (Teana, Italia, 1920 – Francia, 2012) llegó a Buenos Aires a los 16 años y se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”, de la cual egresó en 1951 con altos méritos. Participó activamente en la escena porteña, en un momento en que la abstracción y el arte concreto ya habían impactado en el medio.

En 1952 regresó a Europa para conocer de primera mano aquello que había estudiado. Tras una breve estadía en Galicia, se instaló definitivamente en Francia, donde desarrolló una destacada carrera sin renunciar a su nacionalidad argentina.

Reconocido exponente de la “escultura arquitectónica”, di Teana instaló más de cuarenta y cinco obras monumentales principalmente en ciudades de Francia, Alemania, Italia y Suiza. Su producción se basa en un concepto central de la escultura moderna: la comprensión del “vacío” como espacio activo, energético y expansivo.

Su lenguaje, de impronta brutalista, explora masas sólidas, realizadas principalmente en hierro y acero Corten, que dialogan con silencios magnéticos, en superficies que mutan con la exposición al clima y al tiempo.

Trayectoria y distinciones

La obra de Marino di Teana integra colecciones de instituciones como el Museo de Arte Moderno de París (MAMVP), el Centro Pompidou, el FRAC Centre, y el Museo de Plein Air y de Escultura Contemporánea en París, así como las colecciones privadas de François Pinault, L’Oréal, Pierre Bergé, Sonia Delaunay y Denise René, entre otras.

Fue distinguido en Francia con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras, la Medalla de las Artes Plásticas de la Fundación de la Academia de Arquitectura de Francia y el Premio Commandant Paul-Louis Weiller, otorgado por el Instituto de Francia – Academia de Bellas Artes.

Italia lo reconoció con el Diploma de Honor de la XIV Triennale de Milano (1972), la hermandad entre Périgny (donde se ubica su atelier-museo) y el pueblo de Teana (1974), y el título de Ciudadano de Honor de la Región Basilicata (2007).

Durante su etapa argentina (1936–1951) colaboró en el Taller de Arte Mural de Antonio Berni, participando en las pinturas de las actuales Galerías Pacífico. Recibió numerosos premios, entre ellos el “Bartolomé Mitre” de la escuela de la Cárcova, y el Primer Premio del Salón Nacional de Artes Plásticas, en 1951. Participó también en los salones de Rosario y Mar del Plata

Representó a la Argentina en la Bienal de Venecia de 1982, recibió el Diploma de las Artes Visuales de la Fundación Konex y fue elegido Académico correspondiente en Francia por la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina (1987). Su archivo y legado se preservan en el Atelier-Musée Marino di Teana, en Périgny, Valle del Marne, Francia.

Obras presentadas

Aube (Amanecer), 1977- 2018

Acero Corten, 5,8 x 5,2 x 1,35

Realización de DAMTSA con plano original del Atelier Marino di Teana

Hommage à Lao Tseu (Homenaje a Lao Tsé), 1972- 2025

Acero Corten, 6,0 x 3,2 x 1,45 m

Realización de DAMTSA, con plano original del Atelier Marino di Teana