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30 de marzo 2026 - 14:00

Gran Hermano Generación Dorada: Santiago del Moro reveló quién será el reemplazó de Mavinga

La decisión de irse de Mavinga estuvo atravesada por el encierro y la necesidad de reencontrarse con sus hijas, tras haber quedado movilizada también por las frases racistas que había recibido de parte de Carmiña.

Del Moro dio la primicia a través de sus redes sociales.&nbsp;

Del Moro dio la primicia a través de sus redes sociales. 

La salida voluntaria de Mavigna de la casa de Gran hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un vacío que la producción se apuró en cubrir para cumplir con el reglamento. La participante decidió abandonar el reality la semana pasada, atravesada por el encierro y la necesidad de reencontrarse con sus hijas, tras haber quedado movilizada también por las frases racistas que había recibido de parte de Carmiña (fue expulsada de inmediato).

Desde entonces, en Telefe venía anticipando que habría un reemplazo para mantener la dinámica del juego. Sin embargo, nadie esperaba que fuera el propio conductor, Santiago del Moro, quien revelara antes de tiempo el nombre de la nueva jugadora. Se suponía que el misterio se revelaría de noche.

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Pero este lunes por la mañana, el conductor no pudo contener la ansiedad y, a través de sus redes sociales, confirmó que quien ingresará a la casa es Tamara Paganini. “Hoy a las 22.15 vuelve ella a su casa. Bienvenida Tamara”, escribió, generando sorpresa entre los fanáticos del programa.

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El paso de Tamara Paganini por Gran Hermano

Paganini es recordada como una de las grandes protagonistas de la primera edición de Gran Hermano en el país, emitida en 2001. En aquel entonces, el ciclo contó con 14 participantes y marcó un antes y un después en la televisión local.

Quien a partir de eso se convirtió en mediática ingresó a la casa con 27 años y logró sostenerse en competencia durante 112 días. Su fuerte personalidad y su historia dentro del reality la llevaron a convertirse en una de las favoritas del público, por su alto perfil y su estrategia belicosa.

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Finalmente, Tamara quedó en segundo lugar, detrás del ganador de esa edición, Marcelo Corazza (él habia entrado con el juego empezado). Detrás de ella, en el tercer puesto, quedó Gastón Trezeguet, considerado por muchos uno de los mejores jugadores en la historia del reality en la Argentina. Y hoy es un sólido panelista de los debates de GH.

El ingreso de Tamara se suma al de otros ex participantes del reality que volvieron al juego en esta edición, como Emmanuel Di Giola, Eduardo Carrera y Solange Abraham.

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