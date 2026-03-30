Netflix estrenó una cruda película que retrata uno de los momentos más oscuros de Venezuela + Seguir en









Una producción que se atreve a relatar una conocida historia de dificultades que atravesó un país latinoamericano.

El increíble y dramático estreno de Netflix que relata un hecho histórico venezolano. Imagen: Netflix

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones internacionales que no solo entretienen, sino que también invitan a reflexionar. En este caso, sumó una película que impacta por su realismo y por la crudeza con la que aborda una de las crisis más profundas de América Latina.

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La historia pone el foco en el colapso social y político que atravesó Venezuela, especialmente en los años más críticos de la crisis, marcados por la violencia, la escasez y la pérdida de derechos básicos. A través de una mirada íntima, el film muestra cómo esa situación extrema afecta la vida cotidiana de las personas.

Aún es de noche en Caracas La película, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás muestra una dramatización de lo que sucedió en 2017 en Venezuela. Ya está disponible en Netflix. Imagen: Netflix En ese contexto, Netflix estrenó “Aún es de noche en Caracas”, una película que ya venía generando repercusión por su potente retrato de una realidad tan compleja como dolorosa.

De qué trata Aún es de noche en Caracas La película sigue la historia de Adelaida, una mujer que regresa a su casa en Caracas luego de la muerte de su madre, en medio de un país completamente atravesado por el caos social y político. Al llegar, descubre que su hogar fue tomado por una milicia armada, lo que la obliga a enfrentarse a una situación límite en la que ya no hay lugar seguro.

Desde ese momento, su vida cambia por completo y queda atrapada en una ciudad dominada por la violencia. En un entorno donde las instituciones dejaron de funcionar y la ley prácticamente no existe, Adelaida debe tomar decisiones extremas para sobrevivir. Incluso llega a considerar asumir otra identidad como única salida posible para escapar del país.

La película construye así un relato íntimo sobre la pérdida, el miedo y la desesperación, mostrando cómo una persona común puede verse obligada a transformarse en medio de una crisis total. Netflix: tráiler de Aún es de noche en Caracas Embed - Aún es de noche en Caracas | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Aún es de noche en Caracas Natalia Reyes

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