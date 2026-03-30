Pity Álvarez anunció un nuevo show en Rosario: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El músico regresó a los escenarios con un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, marcando su vuelta al vivo tras varios años de ausencia.

El Pïty vuelve a Rosario.

Pity Álvarez confirmó que se presentará en la ciudad de Rosario, después de una década. Luego de su regreso a los escenarios que reunió a 35mil personas el pasado 20 de diciembre en el Estadio Kempes, Provincia de Córdoba, el artista anunció una nueva presentación en el interior del país.

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Su próximo concierto se llevará a cabo el 9 de mayo en la ciudad de Rosario y el autódromo municipal será la sede para ese nuevo encuentro.

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en redes: "Vení que tengo un mensaje para darles", dijo el ex cantante de Intoxicados y Viejas Locas.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show del Pity en Rosario Las entradas para el 9 de mayo ya están disponibles a través de Enigmatickets.com, único canal de venta oficial.

Embed - Pity Alvarez on Instagram: "Sábado 9 de mayo - Pity en el Autódromo Municipal de Rosario Entradas únicamente a la venta desde las 12hs en enigmatickets.com" View this post on Instagram Cómo fue el show del Pity en Córdoba El músico regresó a los escenarios con un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, marcando su vuelta al vivo tras varios años de ausencia. El show comenzó ante una multitud asistió el estadio, en uno de los eventos musicales más sorpresivos del año.

El repertorio combinó material reciente con clásicos de su trayectoria, incluyendo canciones emblemáticas de Viejas Locas y Intoxicados, además de su nuevo lanzamiento No sé cuánto, estrenado días atrás. Desde temprano, miles de fanáticos se concentraron en las inmediaciones del Kempes, generando un clima de fuerte expectativa por el reencuentro con el rockero. El recital se realiza luego de que la Justicia autorizara a Álvarez a viajar a Córdoba para cumplir con el compromiso artístico. Según confirmaron desde la producción, el músico llegó a la provincia acompañado por su equipo y se encuentra bajo seguimiento permanente, en el marco de las condiciones fijadas para su presentación.

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