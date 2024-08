El teatro resignificado por una realidad cruda y punzante

En el off, se reponen obras de hace dos, cinco o diez años, a falta de los apoyos a la cultura que terminan de vehiculizar los nuevos proyectos. Entonces se reflotan guiones con escenografía y utilería guardada en el fondo de la casa de una abuela, un garage o un altillo,

Que el teatro independiente es resistencia y militancia queda evidenciado más que nunca este año difícil en que artistas siguen apostando a la comunión con el público a como de lugar, en el galpón o pequeña sala que los albergue. Actores, directores, guionistas, productores del off no desconocen las dificultades crecientes a la hora de estrenar obras, desde dinero para invertir a tiempo para ensayar cuando la mayoría trabaja de otras varias cosas que les permiten hacer teatro. Sin embargo admiten ese impulso creador que no los deja dejar de hacerlo.