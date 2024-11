En el Día de "Stranger Things" Netflix dio nuevos detalles del estreno de la quinta temporada

En la ficción el 6 de noviembre de 1983, Will Byers desapareció en el pueblo de Hawkins, Indiana. Mucho después de que la comunidad dejara de buscarlo, sus amigos continuaron la búsqueda… y descubrieron a una niña misteriosa conocida sólo por un número: Once. Sola, perseguida y extremadamente poderosa, Once no se detendría ante nada para ayudarles a encontrar a su amigo.