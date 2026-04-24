"Stranger Things: Tales from '85" ya está disponible en Netflix: de qué trata el esperado spin-off

Se expande el universo de la famosa serie con una nueva historia animada ambientada en los años 80.

Netflix continúa ampliando una de sus producciones más exitosas con el estreno de Stranger Things: Tales from ’85 , una nueva serie animada que forma parte de la franquicia creada por los hermanos Duffer . La producción ya esta disponible en la plataforma, con una historia que conecta directamente con la trama original.

El proyecto marca un cambio importante en el formato, ya que abandona la acción real para apostar por la animación, aunque manteniendo el tono de misterio, ciencia ficción y terror que caracterizó a la serie principal. La historia se sitúa cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada , lo que permite explorar un período poco desarrollado dentro del universo de Hawkins.

La nueva serie se desarrolla durante el invierno de 1985, en el momento en que los protagonistas intentan retomar una vida normal tras los eventos ocurridos en temporadas anteriores. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max vuelven a reunirse, pero pronto descubren que el peligro no desapareció por completo. Una nueva amenaza vinculada al Upside Down comienza a manifestarse en Hawkins, lo que los obliga a investigar nuevamente.

La trama propone un misterio inédito dentro del universo de Stranger Things, con criaturas nuevas y situaciones que amplían la mitología de la serie. Además, se introduce un personaje original llamado Nikki , que tendrá un rol importante en la historia y aportará una nueva dinámica al grupo.

A diferencia de la serie original, esta versión animada cuenta con un elenco de voces completamente nuevo. Entre los actores confirmados se encuentran:

Brett Gipson

Luca Diaz

Brooklyn Davey Norstedt

Braxton Quinney

Elisha Williams

Benjamin Plessala

Jolie Hoang-Rappaport

Jeremy Jordan

Odessa A’zion

Estos intérpretes darán vida a versiones animadas de los personajes ya conocidos, además de incorporar nuevas figuras dentro de la historia.

Un nuevo enfoque para el universo Stranger Things

Uno de los aspectos más llamativos de Tales from ’85 es su estilo visual. La serie apuesta por una estética inspirada en los dibujos animados clásicos de los años 80, con colores más vibrantes y un tono que combina nostalgia con aventura. Los creadores buscaron recrear el espíritu de las series animadas de esa época, manteniendo al mismo tiempo la esencia de Stranger Things.

El proyecto cuenta con Eric Robles como showrunner y con los hermanos Duffer, Shawn Levy y Dan Cohen como productores ejecutivos, lo que garantiza continuidad creativa dentro de la franquicia.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de Netflix para expandir sus franquicias más exitosas. La elección de la animación también abre la puerta a explorar tramas diferentes, con mayor libertad creativa y la posibilidad de atraer a nuevas audiencias. El spin-off no solo funciona como complemento de la historia original, sino también como una forma de mantener vigente una de las marcas más fuertes del streaming.

Con estreno confirmado para el 23 de abril, la nueva serie promete llevar nuevamente a los fans a Hawkins, pero desde una perspectiva distinta y con nuevos misterios por descubrir.